UKIDA JOJ SE PRATNJA: Tramp ukinuo zaštitu Tajne službe Kamali Haris

AKTUELNI predsednik Sjedinjenih Država, Donald Tramp, ukinuo je zaštitu Tajne službe Kamali Haris, navodi CNN pozivajući se na dokument u koji je imao uvid.

tanjug

To naređenje Tramp je poslao u četvrtak u pismu naslovljenom "Memorandum za ministra unutrašnje bezbednosti".

"Ovlašćujete se da prekinete sve bezbednosne procedure koje su prethodno bile odobrene izvršnim memorandumom, osim onih koje su zakonski obavezne, za sledeću osobu, počevši od 1. septembra 2025. godine - Bivša potpredsednica Kamala D. Haris", piše u pismu.

Odluka o ukidanju zaštite, kako navodi CNN, dolazi u trenutku kada Haris kreće na turneju povodom objavljivanja svog memoara "107 dana", koji će izaći 23. septembra.

"Potpredsednica je zahvalna Tajnoj službi Sjedinjenih Država na njihovom profesionalizmu, posvećenosti i nepokolebljivoj posvećenosti bezbednosti", izjavila je Kirsten Alen, savetnica Kamale Haris.

Ukidanjem zaštite, ne ukidaju se samo agenti koji su štitili Haris 24 sata dnevno, već i stalna analiza pretnji i obezbeđenje ličnih situacija, e-mailova, tekstova i društvenih mreža, pojašnjava CNN.

Takođe, njen dom u Los Anđelesu neće više da štite federalni agenti.

Prema američkom saveznom zakonu, bivši predsednici imaju pravo na doživotnu zaštitu, dok bivši potpredsednici, kao što je Haris, imaju pravo na šest meseci zaštite nakon napuštanja funkcije, što je isteklo 21. jula ove godine.

Međutim, njena zaštita je bila produžena na još godinu dana putem direktive, koja nije bila javno objavljena, a koju je potpisao tadašnji predsednik Džo Bajden neposredno pre nego što je napustio kancelariju.

(Tanjug)