Svet

SASTANAK PUTINA I ZELENSKOG? Evo šta kažu iz Kremlja

Новости онлине

29. 08. 2025. u 15:47

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin ne isključuje susret sa Vladimirom Zelenskim, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, dodajući da ruski lider smatra da svaki susret na najvišem nivou treba da bude dobro pripremljen.

САСТАНАК ПУТИНА И ЗЕЛЕНСКОГ? Ево шта кажу из Кремља

Foto AP

- Za sada se ne može reći da je rad na ekspertskom nivou u punom jeku - rekao je Peskov komentarišući mogućnost takvog sastanka.

Portparol Kremlja je, istovremeno, istakao da Rusija ciljano ne otkriva sve detalje pregovora Putina i američkog predsednika Donalda Trampa tokom kojih je razmatrano pitanje ukrajinske krize.

- U interesu rešavanja krize sada je potrebno raditi na diskretan način - dodao je on.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu