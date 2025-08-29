SASTANAK PUTINA I ZELENSKOG? Evo šta kažu iz Kremlja

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin ne isključuje susret sa Vladimirom Zelenskim, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, dodajući da ruski lider smatra da svaki susret na najvišem nivou treba da bude dobro pripremljen.

Foto AP

- Za sada se ne može reći da je rad na ekspertskom nivou u punom jeku - rekao je Peskov komentarišući mogućnost takvog sastanka.

Portparol Kremlja je, istovremeno, istakao da Rusija ciljano ne otkriva sve detalje pregovora Putina i američkog predsednika Donalda Trampa tokom kojih je razmatrano pitanje ukrajinske krize.

- U interesu rešavanja krize sada je potrebno raditi na diskretan način - dodao je on.