SASTANAK PUTINA I ZELENSKOG? Evo šta kažu iz Kremlja
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin ne isključuje susret sa Vladimirom Zelenskim, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, dodajući da ruski lider smatra da svaki susret na najvišem nivou treba da bude dobro pripremljen.
- Za sada se ne može reći da je rad na ekspertskom nivou u punom jeku - rekao je Peskov komentarišući mogućnost takvog sastanka.
Portparol Kremlja je, istovremeno, istakao da Rusija ciljano ne otkriva sve detalje pregovora Putina i američkog predsednika Donalda Trampa tokom kojih je razmatrano pitanje ukrajinske krize.
- U interesu rešavanja krize sada je potrebno raditi na diskretan način - dodao je on.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)