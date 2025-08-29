TAJNA DIPLOMATSKA MISIJA: Šta Putin donosi Pekingu?

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin dolazi u posetu Kini sa poklonom, a to je saglasnost za isporuke ruskih avio-motora što bi omogućilo Pekingu da, u uslovima trgovinskog rata sa SAD, smanji zavisnost od Vašingtona, piše kineski list „Sohu“.

Foto: Tanjug

- Ovako dugačka poseta Kini je retkost u istoriji ruske diplomatije, što ne samo da pokazuje bliskost rusko-kineskih odnosa, već i privlači posebnu pažnju zbog posebnog ‘poklona dobrodošlice’ koji je Rusija predstavila uoči Putinovog odlaska - navodi se u članku.

Reč je o izjavi direktora ruske kompanije „Rosteh“ Sergeja Čemezova, koji je prošle nedelje izrazio spremnost da se Kini isporučuju ruski avio-motori PD-14, PD-8 i potencijalni PD-35 u slučaju da Peking uputi takav zahtev.

Prema mišljenju autora članka, ova „obična“ izjava nije slučajna, direktno se tiče pitanja vezanih za kineski avion C919.

U maju list „Njujork post“ izvestio je da su Sjedinjene Američke Države, kao odgovor na kineska izvozna ograničenja, obustavile prodaju izuzetno važnih američkih tehnologija Kini, uključujući one vezane za razvoj C919.

Predsednik Rusije krajem nedelje putuje u četvorodnevnu posetu Kini. Samit ŠOS-a održaće se u kineskom Tjenđinu od 31. avgusta do 1. septembra.

Posle samita ŠOS, u Pekingu će 3. septembra na trgu Tjenanmen biti održana vojna parada u čast 80. godišnjice pobede Kine nad militarističkim Japanom.

(Sputnjik)