TAJNA DIPLOMATSKA MISIJA: Šta Putin donosi Pekingu?
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin dolazi u posetu Kini sa poklonom, a to je saglasnost za isporuke ruskih avio-motora što bi omogućilo Pekingu da, u uslovima trgovinskog rata sa SAD, smanji zavisnost od Vašingtona, piše kineski list „Sohu“.
- Ovako dugačka poseta Kini je retkost u istoriji ruske diplomatije, što ne samo da pokazuje bliskost rusko-kineskih odnosa, već i privlači posebnu pažnju zbog posebnog ‘poklona dobrodošlice’ koji je Rusija predstavila uoči Putinovog odlaska - navodi se u članku.
Reč je o izjavi direktora ruske kompanije „Rosteh“ Sergeja Čemezova, koji je prošle nedelje izrazio spremnost da se Kini isporučuju ruski avio-motori PD-14, PD-8 i potencijalni PD-35 u slučaju da Peking uputi takav zahtev.
Prema mišljenju autora članka, ova „obična“ izjava nije slučajna, direktno se tiče pitanja vezanih za kineski avion C919.
U maju list „Njujork post“ izvestio je da su Sjedinjene Američke Države, kao odgovor na kineska izvozna ograničenja, obustavile prodaju izuzetno važnih američkih tehnologija Kini, uključujući one vezane za razvoj C919.
Predsednik Rusije krajem nedelje putuje u četvorodnevnu posetu Kini. Samit ŠOS-a održaće se u kineskom Tjenđinu od 31. avgusta do 1. septembra.
Posle samita ŠOS, u Pekingu će 3. septembra na trgu Tjenanmen biti održana vojna parada u čast 80. godišnjice pobede Kine nad militarističkim Japanom.
(Sputnjik)
Preporučujemo
POLITIKO: Putin verovatno neće pristati
28. 08. 2025. u 18:41
ZA NE POVEROVATI: Nemački časopis pustio u prodaju srebrnjak sa Putinovim likom (FOTO)
28. 08. 2025. u 10:55
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)