OSNOV DA JE POTPUNO ZABRANE! Kijev prepoznao Ukrajinsku pravoslavnu crkvu kao povezanu sa Ruskom pravoslavnom crkvom
DRŽAVNA služba Ukrajine za etnopolitiku i slobodu savesti donela je zvaničnu odluku da kanonska Ukrajinska pravoslavna crkva (UPC) predstavlja organizaciju povezanu sa Ruskom pravoslavnom crkvom (RPC).
„Državna služba Ukrajine za etnopolitiku i slobodu savesti prepoznala je UPC kao povezanu sa stranom verskom organizacijom čije su aktivnosti zabranjene u Ukrajini“, navodi se u saopštenju.
Takođe se precizira da se radi o Ruskoj pravoslavnoj crkvi.
U saopštenju se dodaje da je odluka doneta zbog odbijanja UPC da se povinuje nalogu da prekine veze sa RPC. Prema navodima Službe, poglavar UPC, mitropolit kijevski i cele Ukrajine Onufrij, pismeno je izjavio da odbija da se povinuje nalogu.
Ova odluka predstavlja osnov za sprovođenje potpune zabrane kanonske crkve putem suda.
(Sputnjik)
