VELIKI BROJ RANJENIH, KUĆE UNIŠTENE: Izraelski tenkovi ušli u nova područja na obodu grada Gaze
IZRAELSKI tenkovi ušli su u nova područja na obodu grada Gaze tokom protekle noći, uništavajući kuće, a nekoliko osoba je ranjeno, ispričali su očevici.
Tenkovi su tokom noći ušli u četvrt Ebad-Alrahman na severu grada, gde su granatirali kuće, primoravajući stanovnike da se sklone dublje u područje Gaze, preneo je Rojters.
Izrael je ranije saopštio da se priprema da pokrene novu ofanzivu na grad Gazu koji je opisao kao poslednje uporište Hamasa.
U gradu trenutno živi oko polovina od dva miliona stanovnika Gaze, a izraelske vlasti su navele da će njima biti rečeno da se evakuišu.
Hiljade stanovnika su već otišle, ali verske vođe danas su izjavile da neće to uraditi, jer bi, kako su naveli, odlazak iz grada Gaze na jug bio ravan smrtnoj presudi.
"Iz tog razloga, sveštenstvo i monahinje su odlučili da ostanu i nastave da brinu o svima onima koji su tu", navodi se u zajedničkom saopštenju grčke Pravoslavne patrijaršije i Latinske patrijaršije iz Jerusalima.
Portparol izraelske vojske za arapski jezik, Avičaj Adrae, kazao je da je evakuacija grada neminovna, a izraelske vlasti su počele da organizuju dopremanje šatora u enklavu.
"Pre prelaska na sledeću fazu rata, želim da potvrdim da na jugu Pojasa Gaze postoje ogromna, prazna područja, kao što je slučaj i u centralnim kampovima i Al-Mavasiju. U tim područjima nema šatora", rekao je on povodom strahovanja stanovnika da u centralnim i južnim oblastima nema dovoljno prostora.
U međuvremenu, zvaničnici Ujedinjenih nacija naveli su da je Pojasu Gaze potrebno oko 1,5 miliona novih šatora, preneo je Rojters.
