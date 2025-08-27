SRBIN UBIO ŠVEDSKU MINISTARKU SPOLJNIH POSLOVA: Robijao doživotnu, nakon 22 godine iza rešetaka pušten na slobodu

DANA 10. septembra 2003. Švedska i Srbija ostale su u šoku - Mijailo Mijailović, švedski državljanin srpskog porekla, nožem je izbo Anu Lind, švedsku ministarku spoljnih poslova. Dan kasnije ona je podlegla povredama.

Foto: Polisen

Mijailović, koji je do sada proveo 22 godine iza rešetaka nakon ubistva Ane Lind, nedavno je dobio specijalni dozvolu za izlazak iz zatvora.

Kako javlja Aftonbladet, čovek koji je 2003. godine ubio švedsku ministarku spoljnih poslova u junu je dobio odobrenje za posebnu vrstu dozvole za izlazak iz zatvora, tzv. "lufthålspermission".

Mijailović, koji služi doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva, sada dobija dozvolu za izlazak pod nadzorom, pišu švedski mediji.

Foto: Polisen

"Smanjivanje štetnih posledica dugotrajnog lišenja slobode"

Švedska Uprava za izvršenje kazni odobrila je njegov zahtev za dozvolu kako bi se "smanjile štetne posledice dugotrajnog lišenja slobode".

U dokumentima do kojih je Aftonbladet došao stoji da će dozvola za izlazak biti sprovedena pod stražom.

"Uprava za izvršenje kazni procenjuje da ne postoje nikakve bezbednosne prepreke da se odobri zahtev Mijaila Mijailovića", navodi se u odluci.

Mijailović je kaznu služio u nekoliko različitih zatvora u Švedskoj, među kojima su Kumla i Tidaholm. Takođe je bio hospitalizovan u forenzičko-psihijatrijskim klinikama.

U proleće 2025. dobio je mogućnost da napusti zatvor radi lekarskog pregleda, kada je morao da nosi nanogvicu.

Odbijen zahtev da kaznu služi u Srbiji

Mijailović je ranije izjavljivao da "želi da izdržava kaznu u Srbiji, jer oseća veću povezanost sa njom nego sa Švedskom". Međutim, Kriminalvården (Švedska uprava za zatvore i kazne) to je odbila.

Ana Lind je izbodena nožem tokom posete tržnom centru NK u Stokholmu 10. septembra 2003. i umrla je dan kasnije. Dve nedelje kasnije tada 24-godišnji Mijailović je uhapšen. Priznao je ubistvo nekoliko meseci kasnije.

U intervjuu otkrio zašto je ubio ministarku

Švedski i srpski mediji preneli su 2011. godine njegov intervju u kom je objasnio svoje motive za ubistvo ministarke. Kako je rekao, on je to uradio "iz mržnje prema političarima".

"Osećao sam mržnju prema političarima, i švedskim i srpskim. Smatrao sam ih odgovornim za svoje neuspehe", rekao je tada Mijailović u intervjuu za švedski tabloid “Ekspresen”.

"Živeo sam od malih naknada za nezaposlenost i bolest, nisam imao nikakvo obrazovanje, nikakvu budućnost. Bio sam čovek bez posla, bez automobila, bez prijatelja, bez ikakve šanse", dodao je on.

Foto: Profimedia

Tokom suđenja 2004. godine on nije objasnio zašto je nožem izbo Anu Lind, već je samo rekao da je "čuo glasove" koji su mu rekli da to uradi. U intervjuu je rekao da je ta njegova izjava bila laž.

"Nisam čuo nikakve glasove, to je bila izmišljotina", rekao je Mijailović dodavši da je to izmislio kako bi bio proglašen neuračunljivim i izbegao zatvorsku kaznu.

Posle hapšenja, policija je otkrila da je Mijailović imao dosije kao psihijatrijski bolesnik. Od kako je osuđen, više puta boravio je u psihijatrijskim bolnicama na lečenju, i u jednoj takvoj bolnici je dao i intervjuu za švedski list Ekspresen. I to na srpskom jeziku.

Takođe je rekao da napad na Lindovu nije imao veze s njenom podrškom NATO bombardovanju 1999. godine. Štaviše, kako je izjavio, da je imao priliku napao bi nekog drugog političara.

On je kobne noći, 10. septembra 2003, nosio sa sobom nož. Na Anu Lindu je slučajno naišao ispred tržnog centra, u kom je bila sa prijateljicom u kupovini, bez pratnje obezbeđenja.

Mijailović je u intervjuu rekao i da neće tražiti prevremeno puštanje iz zatvora, kao i da ne očekuje da mu bude oprošteno ono što je uradio.

Inače, pored ubistva Ane Lind, Mijailović je osuđen i za teško zlostavljanje nakon što je šrafcigerom napao jednog cimera iz zatvora. Ubo ga je više puta u grudi i stomak u onome što je opisano kao "neizazvan napad".

