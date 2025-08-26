Svet

VELIKA NAJAVA IZ RUSIJE: Dijalog Putina i Trampa promeniće svet

Новости онлине

26. 08. 2025. u 17:32

DIJALOG između ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trampa promeniće svet i osigurati globalnu bezbednost, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja.

ВЕЛИКА НАЈАВА ИЗ РУСИЈЕ: Дијалог Путина и Трампа промениће свет

Foto: Tanjug/AP photo

- Dijalog između predsednika Putina i predsednika Trampa će promeniti svet – i osigurati globalnu bezbednost i prosperitet - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Američki predsednik je 18. avgusta, nakon sastanka sa Putinom na Aljasci 15. avgusta, primio Volodimira Zelenskog, kao i predsednike Finske i Francuske, Aleksandra Stuba i Emanuela Makrona, premijera Velike Britanije, Kira Starmera, kancelara Nemačke, Fridriha Merca i premijera Italije, Đorđa Melonija. Pored toga, sastanku su prisustvovali i šefica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, i generalni sekretar NATO-a, Mark Rute.

Tokom sastanka, Tramp je pozvao Putina, sa kojim je, prema rečima američkog predsednika, razgovarao, između ostalog, o izgledima za održavanje sastanka između ruskog lidera i Zelenskog, a zatim i o trilateralnim pregovorima.

Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, lideri Rusije i Sjedinjenih Država izrazili su podršku nastavku direktnih konsultacija između Moskve i Kijeva, uključujući i ideju o podizanju njihovog nivoa.

(TASS)

