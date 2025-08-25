VIŠE MRTVIH U EKSPLOZIJI U SKLADIŠTU U HAMBURGU: U blokadi auto-put A1 (FOTO/VIDEO)

VIŠE ljudi poginulo je danas u eksploziji u skladištu jedne brodarske kompanije u Hamburgu, preneli su nemački mediji.

Foto: Iks Printksrin

Eksplozije u skladištu brodarske kompanije u Hamburgu pokrenule su veliku akciju lokalnih vatrogasaca i policije, veliki oblak dima diže se iznad mesta eksplozije, a u blokadi se našlo nekoliko naselja i saobraćajnica, a prema tvrdnjama policije broj žrtava je manji od 10, preneo je Bild.

U 15.31 prijavljen je požar u skladištu u kojem se navodno zapalio automobil, ali ubrzo su se čule nove detonacije gasnih boca navodno napunjenih oksidom azota.

-Krhotine nastale u eksploziji našle su se na auto-putu, izjavio je portparol lokalne policije, a izveštači tvrde da su fragmenti metala leteli više stotina metara zbog čega je i autoput A1 zatvoren za saobraćaj.

Vatrogasna služba je reagovala sa nekoliko vatrogasnih vozila i teleskopskim merdevinama, a policija je zatvorila autoputa A1 između Norderelbea i Murflita u oba pravca.

❗️🇩🇪 - A massive fire erupted in a warehouse in Hamburg’s Veddel district near Müggenburger Straße, sparked by a burning car in a shipping company’s facility.



Explosions from nitrous oxide cylinders sent metal debris flying, injuring three people, including a woman in a related… pic.twitter.com/LCPP1EQE1R — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 25, 2025

Za sada se ne zna tačan broj stradalih, ali prema tvrdnjama policije, broj žrtava je manji od 10.

-Dim od požara može vas ugroziti u oblasti Hamburg-Vedel. Oblak dima se kreće ka jugoistoku. Pogođeni su sledeći regioni: Vedel, Murflit i Bergedorf. Krećite se obilaznicom i izbegavajte ugroženo područje, navodi se u zvaničnom upozorenju.

Stanovnici pogođenih područja instruisani su da sve pristupne puteve do požara oslobode, da zatvore prozore i vrata i da isključe sisteme za ventilaciju i klimatizaciju.

Hamburgas ostā ugunsgrēks kaut kādā noliktavā. It kā sākotnēji kāda automašīna aizdegusies, pēc tam arī gāzes baloni https://t.co/3K4qvfZVZK pic.twitter.com/zHaS7yILgw — Jānis Tereško (@JanisTeresko) August 25, 2025

Prema rečima portparola vatrogasne službe Lorenca Hartmana, mesto događaja je pod kontrolom.

-Uspeli smo da evakuišemo i spasemo desetine ljudi iz tog područja, potvrdio je Hartman.

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori