VIŠE MRTVIH U EKSPLOZIJI U SKLADIŠTU U HAMBURGU: U blokadi auto-put A1 (FOTO/VIDEO)
VIŠE ljudi poginulo je danas u eksploziji u skladištu jedne brodarske kompanije u Hamburgu, preneli su nemački mediji.
Eksplozije u skladištu brodarske kompanije u Hamburgu pokrenule su veliku akciju lokalnih vatrogasaca i policije, veliki oblak dima diže se iznad mesta eksplozije, a u blokadi se našlo nekoliko naselja i saobraćajnica, a prema tvrdnjama policije broj žrtava je manji od 10, preneo je Bild.
U 15.31 prijavljen je požar u skladištu u kojem se navodno zapalio automobil, ali ubrzo su se čule nove detonacije gasnih boca navodno napunjenih oksidom azota.
-Krhotine nastale u eksploziji našle su se na auto-putu, izjavio je portparol lokalne policije, a izveštači tvrde da su fragmenti metala leteli više stotina metara zbog čega je i autoput A1 zatvoren za saobraćaj.
Vatrogasna služba je reagovala sa nekoliko vatrogasnih vozila i teleskopskim merdevinama, a policija je zatvorila autoputa A1 između Norderelbea i Murflita u oba pravca.
Za sada se ne zna tačan broj stradalih, ali prema tvrdnjama policije, broj žrtava je manji od 10.
-Dim od požara može vas ugroziti u oblasti Hamburg-Vedel. Oblak dima se kreće ka jugoistoku. Pogođeni su sledeći regioni: Vedel, Murflit i Bergedorf. Krećite se obilaznicom i izbegavajte ugroženo područje, navodi se u zvaničnom upozorenju.
Stanovnici pogođenih područja instruisani su da sve pristupne puteve do požara oslobode, da zatvore prozore i vrata i da isključe sisteme za ventilaciju i klimatizaciju.
Prema rečima portparola vatrogasne službe Lorenca Hartmana, mesto događaja je pod kontrolom.
-Uspeli smo da evakuišemo i spasemo desetine ljudi iz tog područja, potvrdio je Hartman.
