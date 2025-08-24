PRONAĐENI LJUDI IZGUBLJENI U ŠUMI: Palili vatru i čekali pomoć
ŠEST berača pečuraka koji su se izgubili u šumi u Jurginskom okrugu Kuzbasa pronađeno je, saopštilo je regionalno Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Prema rečima berača pečuraka, noću su palili vatru, čekajući pomoć.
Policija im je dala čaj i izvela ih iz šume. Njihovo zdravlje nije u opasnosti, piše REN TV.
