PUTIN U VAŠINGTONU? Tramp najavio mogućnost prisustva ruskog predsednika na važnom sportskom događaju

Predrag Stojković

22. 08. 2025. u 21:03

PREDSEDNIK Sjedinjenih Država Donald Tramp rekao je danas da mu je ruski predsednik Vladimir Putin poslao zajedničku sliku sa samita koji je održan prošle nedelje na Aljasci i nagovestio da bi Putin mogao da prisustvuje Svetskom prvenstva u fudbalu 2026. godine u Sjedinjenim Državama.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

-Verujem da će doći, u zavisnosti od toga šta se bude dešavalo, možda će doći, a možda i ne, zavisiće od toga kako se razvijaju stvari, rekao je Tramp, prenosi Gardijan.

Prethodno je Tramp najavio da će se žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održati 5. decembra u Vašingtonu.

-Čast nam je da donesemo ovaj globalni događaj, ovu neverovatnu grupu ljudi i ove neverovatne sportiste- najbolje sportiste na svetu - u kulturni centar naše nacije, izjavio je Tramp u Ovalnom kabinetu, uz prisustvo potpredsednika SAD Džej Di Vensa, predsednika FIFA Đanija Infantina i ministarke za nacionalnu bezbednost Kristi Noem

Predsednik FIFA, Đani Infantino, poklonio je Trampu prvu kartu za finale Svetskog prvenstva 2026. godine.

Foto Ria novosti/Aleksej Nikoljskij

Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će biti održano u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, biće prvo do sada sa 48 timova i 104 meča.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

