PUTIN U VAŠINGTONU? Tramp najavio mogućnost prisustva ruskog predsednika na važnom sportskom događaju
PREDSEDNIK Sjedinjenih Država Donald Tramp rekao je danas da mu je ruski predsednik Vladimir Putin poslao zajedničku sliku sa samita koji je održan prošle nedelje na Aljasci i nagovestio da bi Putin mogao da prisustvuje Svetskom prvenstva u fudbalu 2026. godine u Sjedinjenim Državama.
-Verujem da će doći, u zavisnosti od toga šta se bude dešavalo, možda će doći, a možda i ne, zavisiće od toga kako se razvijaju stvari, rekao je Tramp, prenosi Gardijan.
Prethodno je Tramp najavio da će se žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održati 5. decembra u Vašingtonu.
-Čast nam je da donesemo ovaj globalni događaj, ovu neverovatnu grupu ljudi i ove neverovatne sportiste- najbolje sportiste na svetu - u kulturni centar naše nacije, izjavio je Tramp u Ovalnom kabinetu, uz prisustvo potpredsednika SAD Džej Di Vensa, predsednika FIFA Đanija Infantina i ministarke za nacionalnu bezbednost Kristi Noem
Predsednik FIFA, Đani Infantino, poklonio je Trampu prvu kartu za finale Svetskog prvenstva 2026. godine.
Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će biti održano u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, biće prvo do sada sa 48 timova i 104 meča.
(Tanjug)
