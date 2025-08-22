"MIROVNI SPORAZUM SE MORA ZAKLJUČITI": Lukašenko u razgovoru sa Trampom podržao obustavu vojnih akcija u Ukrajini

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je sa predsednikom SAD Donaldom Trampom prošle nedelje razgovarao telefonom o rešenju u Ukrajini i dodao da mora da se završi nekoliko faza da bi se postigao mir.

Foto: EPA

- Ali najvažnije je sada zaustaviti borbe i gubitak života. Pre svega, možemo razgovarati o uspostavljanju vazdušnog primirja i prekida vatre na liniji kontakta. To jest, rakete i dronovi neće leteti u jednom i drugom pravcu. Ovo je veoma važno. I za Rusiju takođe. Za Ukrajinu još više- rekao je Lukašenko, prenosi agencija Belta.

On je naglasio da je ruska strana mogla da upotrebi svoje novo oružje – raketni sistem "Orešnik" na objektima koji su bili osetljiviji za kijevski režim, ali to, kako je naveo - nije učinjeno jer je Rusija u celini posvećena mirnom rešenju-.

- Insajderska informacija za vas. Neko u Rusiji je imao takve planove... Putin je rekao: 'Ni slučajno'. Bili su spremni da udare... Da su ispalili 'Orešnik' na centre, kako kažu, donošenja odluka, tamo ne bi ostalo ništa - rekao je Lukašenko.

Beloruski predsednik je naveo da ruske snage napreduju duž cele linije fronta Severoistočnog vojnog okruga i da je "situacija opasna" za Ukrajinu.

- I desilo se šta se desilo: Rusi napreduju duž cele linije fronta. Da, mirnim tempom. O tome sam razgovarao sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom. On kaže: 'Ako idemo brže, a možemo, izgubićemo više ljudi'. Oni brinu o ljudima, brinu o vojsci. Ali se svuda kreću sporo - pola kilometra, kilometar, oslobađajući nova sela svakog dana - naveo je Lukašenko.

On je ocenio da je trenutno stanje stvari izuzetno opasno za Ukrajinu.

- Ukrajina mora danas da stane, mora da zaključi mirovni sporazum kako ne bi potpuno izgubila Ukrajinu - rekao je Lukašenko.

On je ocenio da američki predsednik Donald Tramp ima "velike šanse" da dobije Nobelovu nagradu za mir.

- Čovek želi Nobelovu nagradu – pa, neka je dobije! Šta je u tome loše? Verovatno je zaslužuje - rekao je Lukašenko.

Dodao je da veruje da će Tramp dobiti ovu nagradu, budući da je, kako je naveo, "jedan od njegovih prethodnika na mestu predsednika SAD, Barak Obama, bio laureat nagrade, a da nije ništa uradio".

- Glavno je da će ga ljudi poštovati – u Rusiji, u Ukrajini i ovde - zaključio je predsednik Belorusije.

Lukašenko i Tramp razgovarali su prošle nedelje o bilateralnim odnosima, regionalnim pitanjima i aktuelnim krizama, uključujući situaciju u Ukrajini.

Lukašenko je tokom telefonskog razgovora pozvao predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa da dođe u Belorusiju sa porodicom, što je Tramp prihvatio, saopštila je pres služba beloruskog predsednika.

(Tanjug)

