BRUKA: Oskrnavljen spomenik borcima iz Drugog svetskog rata

20. 08. 2025. u 23:31

SPOMENIK borcima otpora iz Drugog svetskog rata oskrnavljen je u Sofiji.

Foto: Piksabej

Spomenik na masovnoj grobnici u Borisovoj bašti je prekriven svastikama, neonacističkim simbolima i rasističkim sloganima. 

