RAZGOVARALI PUTIN I ERDOGAN: Ruski predsednik izvestio truskog kolegu o sastanku na Enkoridžu
RUSKI predsednik Vladimir Putin i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan razgovarali su telefonom, saopštio je Kremlj.
Ruski predsednik je izrazio svoju ocenu rusko-američkog sastanka održanog u Enkoridžu.
- Lideri su razgovarali o najnovijim dešavanjima u situaciji oko Ukrajine. Ruska strana je sa zadovoljstvom primetila pomoć koju je Turska pružila u održavanju pregovora između predstavnika Rusije i Ukrajine u Istanbulu - ističe se u saopštenju.
Bilo je i reči o pitanjima bilateralne agende.
Pre ovoga, Putin je već obavestio lidere Saudijske Arabije, Kirgistana, Brazila, Indije, Tadžikistana, Južne Afrike, Uzbekistana, Kazahstana i Belorusije o rezultatima samita na Aljasci.
Američki predsednik Donald Tramp sastao se u ponedeljak u Beloj kući sa evropskim liderima i Vladimirom Zelenskim, sa kojima je razgovarao o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, Tramp je najavio i razgovore o mogućnoj razmeni teritorija.
Tramp je nakon sastanka pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina i kojeg je informisao o rezultatima pregovora u Vašingtonu.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)