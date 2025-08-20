RAZGOVARALI PUTIN I ERDOGAN: Ruski predsednik izvestio truskog kolegu o sastanku na Enkoridžu

RUSKI predsednik Vladimir Putin i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan razgovarali su telefonom, saopštio je Kremlj.

Foto: Sergey Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

Ruski predsednik je izrazio svoju ocenu rusko-američkog sastanka održanog u Enkoridžu.

- Lideri su razgovarali o najnovijim dešavanjima u situaciji oko Ukrajine. Ruska strana je sa zadovoljstvom primetila pomoć koju je Turska pružila u održavanju pregovora između predstavnika Rusije i Ukrajine u Istanbulu - ističe se u saopštenju.

Bilo je i reči o pitanjima bilateralne agende.

Pre ovoga, Putin je već obavestio lidere Saudijske Arabije, Kirgistana, Brazila, Indije, Tadžikistana, Južne Afrike, Uzbekistana, Kazahstana i Belorusije o rezultatima samita na Aljasci.

Američki predsednik Donald Tramp sastao se u ponedeljak u Beloj kući sa evropskim liderima i Vladimirom Zelenskim, sa kojima je razgovarao o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, Tramp je najavio i razgovore o mogućnoj razmeni teritorija.

Tramp je nakon sastanka pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina i kojeg je informisao o rezultatima pregovora u Vašingtonu.