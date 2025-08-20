UZ POMOĆ "VEOMA POSEBNOG MEHANIZMA": Neometano snabdevanje Indije ruskom naftom

RUSIJA će da nastavi da snabdeva Indiju naftom uz pomoć "veoma posebnog mehanizma", saopštio je otpravnik poslova ruske ambasade u Indiji Roman Babuškin.

Foto: Profimedia

Babuškin je na konferenciji za novinare u Nju Delhiju rekao da će uvoz ruske sirove nafte u Indiju da ostane na trenutnom nivou, uprkos sve većim trgovinskim pritiscima sa Zapada, preneo je Rojters.

On je najavio i da će predsednik Rusije Vladimir Putin posetiti Indiju i da će se sastati sa premijerom te zemlje Narendrom Modijem do kraja godine, iako tačan datum još nije utvrđen.

Rusko-indijska trgovinska saradnja se, prema oceni ruskih zvaničnika, razvija stabilno. Zamenik trgovinskog predstavnika Rusije u Indiji Jevgenij Griva rekao je da se očekuje godišnji rast bilateralne trgovine od oko 10 odsto.

Povećanje indijskog uvoza ruske nafte izazvalo je reakciju Sjedinjenih Američkih Država, koje planiraju da 28. avgusta uvedu dodatnu carinu od 25 odsto na određeni indijski izvoz. Kao razlog se navodi intenziviranje uvoza ruske sirove nafte nakon početka rata u Ukrajini.

SAD nisu uvele slične carine Kini, iako i ona kupuje rusku naftu. Pored toga, prošlog meseca je Evropska unija uvela sankcije indijskoj rafineriji "Nayara Energy", koju delimično kontrolišu ruski interesi, što je dovelo do smanjenja prerade nafte i povlačenja pojedinih kompanija iz saradnje sa ovom rafinerijom, navodi Rojters.