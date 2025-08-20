OKUPLJAJU KOALICIJU: Evropski lideri već spremaju bezbednosne garancije Kijevu

Situacija na Starom kontinentu je euforična, u iščekivanju da se uhvate što bolje startne pozicije za konačno rešavanje ratne krize u Ukrajini.

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsednik Francuske Emanuel Makron i premijer Velike Britanije Kir Starmer predsedavali su dan posle susreta sa predsednikom SAD u Vašingtonu, sastanku Koalicije voljnih o Ukrajini, putem video-veze.

Makron je naglasio da je jedino rešenje za trenutnu situaciju sastanak između Rusije, SAD, Ukrajine i predstavnika Evrope. Iz Dauning strita je saopšteno da bi inicijativa koju predvode Velika Britanija i Francuska mogla da podrazumeva uključivanje trupa iz brojnih evropskih i NATO zemalja raspoređenih u Ukrajinu kao mirovnih snaga, kako bi se Rusija odvratila od naoružavanja i ponovnih napada u budućnosti.

- Kada se govori o bezbednosnim garancijama, radi se i o sigurnosti evropskog kontinenta – kazao je Makron.

Donald Tramp dan ranije nije isključio mogućnost slanja američkih trupa u Ukrajinu da pomognu u održavanju potencijalnog mirovnog sporazuma. Stanar Bele kuće je Evropljanima potvrdio da će bezbednosne garancije Ukrajini pružiti različite evropske zemlje, što je i tražila Koalicija voljnih, ali uz koordinaciju s SAD. To je zadovoljilo evropske izaslanike na vrhu.

Nemački kancelar Fridrih Merc je poručio da će sledeći dani biti "odlučujući za Ukrajinu".

- Ne mogu da zamislim da sledeći sastanak bude održan bez prekida vatre. Radimo u tom pravcu i pokušavamo da vršimo pritisak na Rusiju – izjavio je Merc.vrhu. Putin je, kaže Tramp, spreman da prihvati ovu vrstu sigurnosnih garancija.

Gostima sa Starog kontinenta ipak nije promaklo da istaknu to što je domaćin iz Bele kuće prekinuo razgovor s njima, da bi razgovarao telefonom s Vladimirom Putinom. Ostalo je zabeleženo i da je Tramp Makronu šapnuo na uvo da "Putin želi da postigne sporazum."

URSULA O DECI

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koja je takođe prisustvovala razgovoru evropskih lidera sa Donaldom Trampom, zahvalila se domaćinu "što je pomenuo hiljade uhvaćene ukrajinske dece". Fon der Lajenova je zatražila da jedan od prioriteta bude "utvrđivanje da su se deca vratila svojim porodicama".