PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera

VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.

foto: Tviter

Tramp je u ponedeljak, tokom sastanka sa Zelenskim rekao da će Sjedinjene Američke Države pomoći u garantovanju bezbednosti Ukrajine u bilo kom sporazumu o okončanju ruskog rata, kao i da će u njega biti uključeni evropski partneri.

Istovremeno i Tramp i Zelenski rekli su da se nadaju da će doći do trojnog sastanka sa Putinom, a Tramp je kasnije na svojoj društvenoj mreži objavio da je počeo da organizuje sastanak između Putina i Zelenskog, nakon čega bi usledio trilateralni samit tri predsednika.

Tramp je rekao evropskim liderima da je Putin predložio taj redosled, a iako Kremlj nije javno objavio pristanak, visoki zvaničnik američke administracije rekao je da bi sastanak Putina i Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj.

Savetnik mađarskog premijera Balaž Orban rekao je da je Mađarska spremna da pruži svaku pomoć kako bi se olakšalo postizanje rešenja putem pregovora. On je na društvenim mrežama napisao da stav mađarske vlade ostaje nepromenjen, a to je da trajni mir može da se postigne samo ako su strane spremne da približe svoje stavove, što zahteva posrednike, zemlje koje grade mostove i lidere.

- Mirovna misija Viktora Orbana pomogla je da se jasno sagleda mogući ishod rata i razbila je tabu koji okružuje diplomatsko rešenje. A Donald Tramp, kao prva osoba vodećih zapadnih sila, ima stvarnu geopolitičku moć da primora zaraćene strane za pregovarački sto - rekao je Orban, prenosi hirado.hu.

- Mađarska je i dalje spremna da pruži svaku pomoć kako bi se olakšalo postizanje dogovorenog rešenja - napisao je Orban

(Tanjug)