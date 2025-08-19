SVE O RAZGOVORU U BELOJ KUĆI: Planovi za trilateralni samit SAD, Rusije i Ukrajine i bezbednosne garancije

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp održao je u ponedeljak uveče u Beloj kući multilateralni sastanak, posvećen rešavanju ukrajinskog konflikta, koji je usledio nakon rusko-američkog samita na Aljasci. U pregovorima u Vašingtonu učestvovali su Vladimir Zelenski, lideri više evropskih država, predsednica Evropske komisije i generalni sekretar NATO-a.

FOTO: Tanjug/AP

Bela kuća je prvi put u svojoj istoriji primila toliko velik broj lidera evropskih zemalja. Ovom susretu je prethodio tet-a-tet razgovor Trampa i Zelenskog, koji je trajao oko sat vremena. Osim toga, američki lider je pozvao predsednika Rusije Vladimira Putina i informisao ga o multilateralnim pregovorima u Beloj kući. Razgovor Trampa i Putina trajao je oko 40 minuta, tokom kojih su se izjasnili za nastavak direktnih pregovora između Moskve i Kijeva i razmatrali mogućnost da se oni podignu na viši nivo, saopštio je pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov.

Stav Trampa

Po završetku pregovora u Beloj kući, predsednik SAD je izjavio da je započeta priprema susreta Putina i Zelenskog, „mesto održavanja još treba odrediti“. Nakon toga bi, dodao je, usledili trilateralni pregovori SAD, Rusije i Ukrajine.

„Tokom susreta (u Beloj kući) razgovarali smo o pitanjima bezbednosnih garancija za Ukrajinu, koje će pružiti različite evropske zemlje u koordinaciji sa SAD“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.

Američki predsednik je saopštio da koordinaciju sa Rusijom i Ukrajinom vode potpredsednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiven Vitkof.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Pre početka pregovora Tramp je izrazio uverenje da je moguće održati trilateralni susret s njim, Putinom i Zelenskim, naglasivši da je to „samo pitanje vremena“.

On je dodao da veruje u želju ruske strane da reši konflikt i da ne smatra da postoji pretnja „dalje agresije“ Rusije protiv Ukrajine.

Takođe je izjavio da prekid vatre nije neophodan uslov za rad na mirovnom sporazumu: „Ne mislim da je potreban prekid vatre. Možemo raditi na dogovoru dok oni (strane u sukobu) ratuju“.

Tramp je istakao potrebu da se razgovara i o mogućoj razmeni teritorija između RF i Ukrajine radi rešavanja krize. Po njegovim rečima, u narednih „nedelju ili dve“ biće jasno da li je moguće doći do rešenja ili ne.

Izjave Zelenskog

Zelenski je posle pregovora sa Trampom izjavio da je spreman na bilateralni susret sa ruskim predsednikom.

„Potvrdio sam, i svi lideri koji su bili u Beloj kući su me podržali, da smo spremni na bilateralni sastanak sa Putinom“, rekao je Zelenski, dodajući da nakon toga računa i na trilateralni susret sa učešćem Trampa.

Zelenski je istakao da želi da na potencijalnom sastanku sa Putinom iznese „pitanje teritorija“ i da neće insistirati na primirju kao uslovu za dalje pregovore.

Dodao je da će bezbednosne garancije za Ukrajinu biti formulisane u narednih 7–10 dana.

Tri glavne komponente su: naoružavanje ukrajinske armije, obaveze saveznika i razvoj odbrambene industrije Ukrajine.

Zelenski je predložio Vašingtonu kupovinu oružja u vrednosti od 90 milijardi dolara, uključujući avione i sisteme PVO, što će, po njegovim rečima, biti „druga tačka garancija“. Takođe je rekao da je Ukrajina ponudila SAD isporuku dronova.

U razgovoru sa Trampom, Zelenski (čiji je mandat zvanično istekao 20. maja 2024) izjavio je da je „otvoren za održavanje izbora“ u Ukrajini, ali tek nakon prekida vatre.

Mišljenja evropskih lidera i generalnog sekretara NATO-a

Francuski predsednik Emanuel Makron pozdravio je ideju trilateralnog susreta Rusije, SAD i Ukrajine, ali je predložio i četvorostrani format sa Evropom. On je rekao da su učesnici razgovarali o pojačanju sankcija protiv Rusije i da očekuju direktne kontakte Putina i Zelenskog u narednim danima.

Foto: Tanjug

Nemački kancelar Fridrih Merc je izjavio da je prekid vatre neophodan uslov za dalje pregovore, suprotno Trampovom stavu. Takođe je otkrio da je Tramp u razgovoru s Putinom dogovorio njegov susret sa Zelenskim u naredne dve nedelje.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da će se diskusije nastaviti u onlajn formatu i nazvao sastanak u Beloj kući uspešnim. On je rekao da Ukrajina ima „nepovratan put ka članstvu u NATO“, ali da ta tema trenutno nije na dnevnom redu.

Premijer Velike Britanije Kir Starmer je istakao da mogući trilateralni susret Trampa, Putina i Zelenskog predstavlja „razumni sledeći korak“. Italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvala je sve na jedinstvo u traženju izlaza iz krize. Ursula fon der Lajen naglasila je da će EU i SAD razraditi „snažne garancije bezbednosti“ za Ukrajinu, dok je finski predsednik Aleksander Stub rekao da se detalji mogu definisati u roku od nedelju dana.

Ocene medija

Prema pisanju lista Vašington post, Zelenski je tokom protokolarnih snimanja u Beloj kući zahvalio Trampu oko 11 puta za četiri i po minuta. List je primetio da je Zelenski „jasno pokazao da se prilagodio Trampu u poslednjih šest meseci“. Izvor je istakao da Zelenski nije bio usamljen u tome – lideri Evrope i NATO-a više puta su tokom susreta u Beloj kući zahvaljivali Trampu i upućivali mu komplimente.

(Sputnjik)