ZELENSKI: U Vašingtonu ćemo razgovarati o bezbednosnoj arhitekturi za Ukrajinu i EU
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će se danas u Vašingtonu, tokom zajedničkog sastanka lidera Sjedinjenih Država, Ukrajine, drugih evropskih zemalja, EU i NATO-a, razmatrati buduća bezbednosna arhitektura Ukrajine i Evrope.
Kako prenosi Ukrinform, ovo je objavljeno na veb-sajtu predsednika Ukrajine nakon sastanka Zelenskog sa specijalnim predstavnikom SAD za Ukrajinu i Rusiju Kitom Kelogom.
Napominje se da su pregovori između predsednika Ukrajine, uz učešće drugih evropskih lidera, i predsednika SAD Donalda Trampa, koji će se danas održati u Vašingtonu, postali ključna tema sastanka Zelenskog sa Kelogom.
-Pre svega, zahvalni smo predsedniku Trampu na ovom pozivu i formatu koji ćemo imati. Signal u vezi sa bezbednosnim garancijama je važan. Veoma je važno da smo zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropom, istakao je Zelenski.
On je podsetio da su ruski napadi na ukrajinske gradove nastavljeni i prošle noći.
-Među poginulima je dvoje dece, ima i desetina ranjenih. Ljudi su jednostavno spavali kada je ruska vojska udarila na gradove, naveo je ukrajinski lider na Telegramu.
On je naglasio da se "Rusija može prisiliti na mir samo silom, a predsednik Tramp tu silu ima".
Zelenski će se danas sa brojnim evropskim liderima, sastati sa predsednikom SAD u Vašingtonu kako bi razgovarali o mirnom rešenju ukrajinskog sukoba.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - SRpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori
Preporučujemo
AMERIČKI AMBASADOR PRI NATO: Bezbednosne garancije Kijevu ne znače prisustvo vojske SAD
18. 08. 2025. u 18:01
TRAMP PORUČIO: Nameravam da završim sukob u Ukrajini, uprkos svojim kritičarima
18. 08. 2025. u 17:22
SAMIT TRAMPA, ZELENSKOG I EVROPLjANA: Stigao Zelenski! Sve je spremno za početak (VIDEO)
18. 08. 2025. u 17:30 >> 19:33
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)