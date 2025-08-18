Svet

ZELENSKI: U Vašingtonu ćemo razgovarati o bezbednosnoj arhitekturi za Ukrajinu i EU

Предраг Стојковић
18. 08. 2025. u 18:11

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će se danas u Vašingtonu, tokom zajedničkog sastanka lidera Sjedinjenih Država, Ukrajine, drugih evropskih zemalja, EU i NATO-a, razmatrati buduća bezbednosna arhitektura Ukrajine i Evrope.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Kako prenosi Ukrinform, ovo je objavljeno na veb-sajtu predsednika Ukrajine nakon sastanka Zelenskog sa specijalnim predstavnikom SAD za Ukrajinu i Rusiju Kitom Kelogom.

Napominje se da su pregovori između predsednika Ukrajine, uz učešće drugih evropskih lidera, i predsednika SAD Donalda Trampa, koji će se danas održati u Vašingtonu, postali ključna tema sastanka Zelenskog sa Kelogom.

-Pre svega, zahvalni smo predsedniku Trampu na ovom pozivu i formatu koji ćemo imati. Signal u vezi sa bezbednosnim garancijama je važan. Veoma je važno da smo zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropom, istakao je Zelenski.

On je podsetio da su ruski napadi na ukrajinske gradove nastavljeni i prošle noći.

-Među poginulima je dvoje dece, ima i desetina ranjenih. Ljudi su jednostavno spavali kada je ruska vojska udarila na gradove, naveo je ukrajinski lider na Telegramu.

On je naglasio da se "Rusija može prisiliti na mir samo silom, a predsednik Tramp tu silu ima".

Zelenski će se danas sa brojnim evropskim liderima, sastati sa predsednikom SAD u Vašingtonu kako bi razgovarali o mirnom rešenju ukrajinskog sukoba.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - SRpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

