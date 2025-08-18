NESTALA AMERIČKA NUKLEARNA PODMORNICA Kineski izvori: Nema joj traga – kvar, sabotaža ili tajna misija? (VIDEO)

VEĆ više od mesec dana traje misterija nestanka američke nuklearne podmornice USS Michigan (SSGN-727). Ova moćna podmornica klase „Ohajo”, naoružana sa 154 Tomahavk rakete i specijalnim jedinicama, poslednji put je viđena u Pacifiku. Da li je reč o kvaru, sabotaži ili tajnoj misiji?

Foto: Profimedia/Ilustracija

Od 8. avgusta 2025. godine kineske društvene mreže gore od spekulacija da je američka nuklearna podmornica USS Michigan (SSGN-727) nestala bez traga. Navodno je kontakt izgubljen već u julu, ali ni Pentagon ni Komanda podmorničkih snaga Tihookeanskog flote nisu potvrdili ove tvrdnje.

Za sada nema zvaničnih izveštaja, a tišina američke mornarice samo podgreva teorije zavere i strahove od moguće eskalacije između velikih sila.

USS Michigan pripada klasi „Ohajo”, najmoćnijim podmornicama koje su ikada ušle u službu američke mornarice. Izvorno je bila strateška balistička nuklearna podmornica (SSBN-727), ali je 2007. godine prepravljena u SSGN varijantu – nosač krstarećih raketa i specijalnih operacija.

Ova podmornica duga je 170 metara, široka 13 metara, i poseduje nuklearni reaktor koji joj omogućava praktično neograničen rad pod vodom. Naoružana je sa čak 154 krstareće rakete „Tomahavk”, sposobne da pogađaju ciljeve na udaljenosti većoj od 1.600 kilometara.

Osim toga, opremljena je kapacitetima za nošenje bespilotnih podvodnih vozila i do 66 operativaca specijalnih snaga američkog SEAL tima, što je čini ključnim oružjem za brze udare i tajne misije.

ISTORIJAT I ZNAČAJ

Podmornicu je izgradila kompanija General Dynamics Electric Boat, a u aktivnu službu ušla je 11. septembra 1982. godine. Njena matična baza nalazi se u Bangoru, savezna država Vašington. Tokom hladnog rata imala je zadatak da nosi interkontinentalne balističke rakete Trajdent, ali je modernizacijom preusmerena na nove zadatke, uključujući i specijalne operacije.

U julu 2019. godine USS Michigan završila je 17-mesečni remont u mornaričkom brodogradilištu Pjuđet-Saund, što je potvrdilo njenu spremnost za buduće misije. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je ova podmornica i dalje u punoj operativnoj gotovosti i da je njen „nestanak” više deo vojne strategije i psihološkog rata nego tehnički problem.

ŠTA STOJI IZA PRIČE O „NESTANKU”?

Analitičari veruju da glasine o nestanku USS Michigan imaju političku pozadinu. Pre samo nekoliko nedelja pojavile su se informacije da su dve američke nuklearne podmornice raspoređene blizu obala Rusije, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp naredio snažan odgovor na pretnje bivšeg ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva.

Stručnjaci za nuklearnu bezbednost upozoravaju da ovakvi potezi mogu značajno povećati rizik od eskalacije i slučajnog sukoba. Sama činjenica da se priča o „nestanku” podmornice širi u kineskim medijima i društvenim mrežama može biti deo informativnog rata, usmerenog ka destabilizaciji i povećanju pritiska na SAD.

MISTERIJA KOJA TRAJE

Iako nema potvrde o gubitku kontakta, odsustvo informacija i potencijalna blizina ruske teritorije navode mnoge na zaključak da USS Michigan možda učestvuje u visoko poverljivoj operaciji.

Bilo da je u pitanju tajna misija ili dezinformacija, jedno je sigurno – priča o ovoj podmornici dodatno podseća svet na to koliko je krhka nuklearna bezbednost i kako jedan incident može zapaliti globalnu krizu.

OHAJO KLASA PODMORNICA

Treće po veličini na svetu, podmornice klase Ohajo, puštene su u rad za američku mornaricu između 1977. i 1998. Svaka podmornica klase Ohajo je opremljena sa 24 projektila Trident II i dometom od oko 12.000 kilometara.

Dakle, imaju veći kapacitet nosivosti raketa od ruskih podmornica klase Tajfun i Borej. Imaju deplasman od 18.750 tona, četiri palube, prostor za smeštaj 90 članova posade, sistem sonara Lokid Martin, reaktor vode pod pritiskom i dve turbine.

Svih osamnaest podmornica opremljeno je sa osam lansera, četiri torpedne cevi od 533 milimetra i digitalnim sistemom za upravljanje vatrom mk118. One nose više od 50% termonuklearnog oružja u vlasništvu SAD. Domet torpeda je do pedeset kilometara sa dubinom od 3000 stopa.

Ove podmornice na nuklearni pogon imaju životni vek od 40 godina i biće zamenjene novorazvijenom klasom Kolumbija do kraja ove decenije. Na našoj listi 10 najvećih podmornica na svetu zauzimaju treće mesto.

oruzjeonline.com

