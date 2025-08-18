KINESKI MEDIJI ANALIZIRAJU: Putin i Tramp resetovali odnose na Aljasci
SUSRET predsednika Rusije Vladimira Putina i lidera SAD Donalda Trampa na Aljasci „resetovao“ je dijalog između dve zemlje na najvišem nivou i postavio osnovu za dalje pregovore oko Ukrajine, piše kineski Global tajms.
„Značaj ovog diplomatskog napora (bilateralnog susreta lidera Ruske Federacije i Sjedinjenih Država) ogleda se u njegovom resetovanju mehanizma dijaloga između SAD i Rusije na visokom nivou, što postavlja osnovu za naredne pregovore“, navodi list.
Autor takođe ističe da je protekli samit „odraz opšte spremnosti na saradnju u rešavanju aktuelne regionalne krize“ i „smanjuje globalnu zabrinutost u vezi sa eskalacijom sukoba i njegovim prerastanjem u direktnu konfrontaciju između dve nuklearne sile“.
Podsetimo, prošle nedelje na vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci održan je susret Putina i Trampa. Razgovor je trajao oko tri sata: u četiri oka u limuzini američkog lidera na putu ka glavnom mestu pregovora i u užem formatu „tri na tri“.
Sa ruske strane u susretu su učestvovali pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, a sa američke državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik predsednika Stiven Vitkof. U izjavi za medije nakon razgovora Putin je saopštio da je rešavanje ukrajinskog sukoba bila glavna tema samit
Sputnjik
