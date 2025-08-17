Svet

ŠALJU TRUPE U UKRAJINU: „Koalicija voljnih“ spremna da pošalje snage

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 21:22

„KOALICIJA voljnih“ potvrdila je spremnost da rasporedi snage u Ukrajinu odmah nakon završetka borbi.

ШАЉУ ТРУПЕ У УКРАЈИНУ: „Коалиција вољних“ спремна да пошаље снаге

Foto: Profimedia


Ovo je navedeno u saopštenju njenih članova nakon sastanka u nedelju, objavljenom na veb-sajtu britanske vlade.

-Oni (članovi koalicije. — RT) su ponovili svoju spremnost da rasporede snage bezbednosti nakon prestanka neprijateljstava, kao i da pruže pomoć u obezbeđivanju bezbednosti vazdušnog i morskog prostora Ukrajine i obnavljanju ukrajinskih oružanih snaga, navodi se u dokumentu.

Nakon sastanka, članovi koalicije su takođe potvrdili svoju kontinuiranu podršku Ukrajini.

Pored toga, cenili su posvećenost predsednika SAD Donalda Trampa pružanju bezbednosnih garancija Kijevu, u kojima se kaže da „koalicija voljnih“ „igra vitalnu ulogu kroz multinacionalne snage za Ukrajinu, kao deo drugih mera“.

Ranije, nakon sastanka „koalicije voljnih“, predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta pozvao je na povećanje pritiska na Rusiju ako se ne postigne prekid vatre u Ukrajini.

Estonska premijerka Kristen Mihal izjavila je da je potrebno fokusirati se na garancije bezbednosti Ukrajine.

russian.rt.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 40

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo

"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo