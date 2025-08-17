ŠALJU TRUPE U UKRAJINU: „Koalicija voljnih“ spremna da pošalje snage
„KOALICIJA voljnih“ potvrdila je spremnost da rasporedi snage u Ukrajinu odmah nakon završetka borbi.
-Oni (članovi koalicije. — RT) su ponovili svoju spremnost da rasporede snage bezbednosti nakon prestanka neprijateljstava, kao i da pruže pomoć u obezbeđivanju bezbednosti vazdušnog i morskog prostora Ukrajine i obnavljanju ukrajinskih oružanih snaga, navodi se u dokumentu.
Nakon sastanka, članovi koalicije su takođe potvrdili svoju kontinuiranu podršku Ukrajini.
Pored toga, cenili su posvećenost predsednika SAD Donalda Trampa pružanju bezbednosnih garancija Kijevu, u kojima se kaže da „koalicija voljnih“ „igra vitalnu ulogu kroz multinacionalne snage za Ukrajinu, kao deo drugih mera“.
Ranije, nakon sastanka „koalicije voljnih“, predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta pozvao je na povećanje pritiska na Rusiju ako se ne postigne prekid vatre u Ukrajini.
russian.rt.com
