SAČEKUŠA: Sudija brutalno ubijen, telo oskrnavljeno

16. 08. 2025. u 23:58

SAVEZNI sudija je brutalno ubijen u Kamišinu u Volgogradskoj oblasti, javio je izvor REN TV-a.

Prema rečima izvora kanala, žrtva je presretnuta posle posla i upucana, nakon čega je njeno telo oskrnavljeno.

Istražni komitet je potvrdio ubistvo sudije.

Osumnjičeni je pritvoren. Pokrenut je krivični postupak.

Fudbal
