OTKRIVENO ŠTA JE TRAMP PONUDIO ZELENSKOM, PUTIN PRISTAO? Bezbednosne garancije po uzoru na član 5. NATO-a
SJEDINjENE Američke Države su danas ponudile Ukrajini bezbednosna jemstva slična onima koja predviđa član 5. Severnoatlantske alijanse, ali bez formalnog pristupanja NATO-u, saopštili su diplomatski izvori.
- Kao jedno od bezbednosnih jemstava za Ukrajinu, američka strana je ponudila garanciju tipa člana 5, izvan NATO-a, uz prethodni pristanak Vladimira Putina - naveo je izvor.
Trampova ponuda Zelenskom
Izvor je dodao da je predsednik SAD Donald Tramp izneo ovu ponudu tokom telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i da je ona ponovljena kasnije u nastavku poziva sa evropskim liderima. Navodi se da detalji o tome kakva će biti američka uloga još nisu poznati.
Prema članu 5 NATO-a, napad na jednu od 32 članice smatra se napadom na ceo savez.
- Potrebna nam je dugoročna bezbednost koja uključuje i Evropu i SAD - napisao je Zelenski na mreži X nakon razgovora sa Trampom, dodajući da o teritorijalnim pitanjima može odlučivati samo Ukrajina.
Meloni: Najzanimljiviji deo razgovora u Enkoridžu
Italijanska premijerka Đorđa Meloni potvrdila je danas da su Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku na Aljasci razgovarali o bezbednosnim jemstvima za Ukrajinu.
- Ključna tačka su bezbednosna jemstva koja bi sprečila buduće ruske invazije i to je najzanimljiviji deo razgovora u Enkoridžu - navela je Meloni u saopštenju.
Ona je dodala da je Tramp izneo raniji italijanski predlog o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, „inspirisan članom 5 NATO-a“.
Britanski premijer Kir Starmer pozdravio je spremnost SAD da ponude bezbednosne garancije Ukrajini u okviru bilo kog dogovora o okončanju rata.
- To je važan napredak i biće ključno u odvraćanju Putina - istakao je Starmer.
