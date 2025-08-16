TRAMP DUGO RAZGOVARAO SA ZELENSKIM: Oglasila se Bela kuća, u toku razgovori sa liderima NATO-a

BELA kuća je saopštila danas da je predsednik SAD Donald Tramp nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, imao "duži“ razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i da trenutno ima telefonske razgovore sa liderima članica NATO-a.

Foto: Tanjug/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Za sada nema dodatnih detalja o ovim razgovorima, navodi Gardijan. Tramp je nakon jučerašnjeg sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, rekao da je sada na ukrajinskom predsednku Volodimiru Zelenskom "da postigne dogovor" za rešavanje sukoba u Ukrajini.

Tramp je naglasio da je njegova poruka Zelenskom "Napravite dogovor.“

On je u intervjuu za Foks njuz snimljenom na Aljasci nakon sastanka sa Putinom dodao i da "evropske države moraju malo da se uključe".

Takođe je potvrdio spremnost i da učestvuje na tom sledećem sastnaku.

Trosatni sastanak predsednika SAD i Rusije okončan je najavama budućeg sporazuma, ali bez konkretnih detalja oko čega su se lideri dve države dogovorili.