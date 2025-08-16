SASTANAK TRAMPA I PUTINA TRAJE VIŠE OD DVA I PO ČASA: Nema naznaka kada će radni ručak
SASTANAK američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci traje već više od dva i po sata, a kako je rekao neimenovani zvaničnik Bele kuće, još nije u vidu održavanje radnog ručka dve proširene delegacije, prenosi NBC njuz.
Sastanak Trampa i Putina počeo je u petak, 15. avgusta oko 21.30 po srednjeevropskom vremenu i na njemu su prisutni, pored prevodioca, sa američke strane državni sekretar Mark Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof, a sa ruske ministar spoljnih poslova
Sergej Lavrov i savetnik predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov.
Nakon tog sastanka, trebalo bi da se održi radni ručak proširenih delegacija u kojima su sa ruski ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov, direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, kao i američki ministar trgovine Haurad Lutnik, američki ministar finansija Skot Besent i direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Ratklif.
Glavna tema sastanka, koji se održava u vojnoj bazi u Enkoridžu su Ukrajina, ali i ekonomske teme.
Tramp je ranije izjavio da će nakon pet minuta videti u kom pravcu će teći razgovor.
(Tanjug)
