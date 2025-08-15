PREDSEDNICI Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci. Glavne teme pregovora - pitanje Ukrajine i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona. Sastanak počinje u 21.00 po srednjoevropskom vremenu.

Foto X/Whitehouse

Kako je najavljeno, prvo će Putin i Tramp razgovarati u četiri oka, zatim će se sastanak nastaviti u okviru radnog doručka na kojem će učestvovati i delegacije Rusije i SAD.

U sastavu ruske delegacije su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i specijalni predstavnik predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Posle sastanaka je predviđena zajednička konferencija za novinare, a ruska delegacija planira da odmah potom napusti Aljasku. Inače, kako bi uopšte bio omogućen sastanak na teritoriji SAD, Vašington je suspendovao niz anti-ruskih sankcija.

Belousov će se pridružiti Putinu i Trampu u proširenom formatu Ruski ministar odbrane Andrej Belousov učestvovaće u razgovorima između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u proširenom formatu, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

„Belousov će biti prisutan u proširenom formatu“, rekao je Peskov. Foto: Printskrin/Jutjub/Pravitelьstvo Rossii Prošao prvi sat razgovora Razgovor Putina i Trampa traje više od sat vremena.Pregovori se trenutno odvijaju u formatu „tri na tri“. PRVI KADROVI SUSRETA (VIDEO) Mediji su objavili prve snimke susreta ruskog i američkog predsednika na Aljasci. Tramp pokazao poštovanje prema Putinu Američki televizijski kanal NBC uporedio je i primetio značajne razlike između načina na koji je predsednik SAD Donald Tramp dočekao ruskog predsednika Vladimira Putina u svojoj zemlji u petak i Vladimira Zelenskog u februaru. Kanal napominje da je Putinov „topla“ dobrodošlica u oštroj suprotnosti sa svađom koja se dogodila sa Zelenskim u Beloj kući zimi, kada su Tramp i potpredsednik Dž. D. Vens kritikovali Zelenskog zbog toga što nije pokazao dužno poštovanje.

Pursuing Peace. 🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/d9VqKzpF6g — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025 Bez prevodioca na pisti Tramp i Putin nisu imali prevodioce tokom susreta na aerodromu - ruski predsednik dobro govori engleski, piše Njujork tajms. Foto: Фото: Профимедиа POGLEDAJ GALERIJU Lavrov i Ušakov na sastanku u užem formatu sa ruske strane U razgovoru tri na tri sa ruske strane učestvuju šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. Dva predsednkika koriste prevodioce Ruski i američki predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp koristili su pomoć prevodilaca tokom razgovora na Aljasci, javlja dopisnik RIA Novosti. Sada je i zvanično: Razgovori su počeli Počeli i formalini razgovori dvojice predsednika. Razgovori Putina i Trampa počeli na Aljasci, javlja dopisnik Sputnjika. Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson Zajedno u kadilaku Putin i Tramp su zajedno ušli u automobil američkog lidera nakon sastanka na aerodromu na Aljasci. Foto telegram@sputniksrbija Putin i Tramp su počeli da komuniciraju na putu do mesta održavanja bilateralnog sastanka dok su još bili u automobilu, javlja dopisnik Sputnjika.

Foto prinstrin sputnjik

Rukovali se Tramp i Putin

Putin i Tramp su gotovo istovremeno izašli iz svojih aviona u Enkoridžu i krenuli jedan prema drugom, nakon čega su se rukovali i pozdravili.



Tramp aplauzom pozdravio Putina

Putin i Tramp su gotovo istovremeno izašli iz svojih aviona u Enkoridžu i krenuli jedan prema drugom.

Tramp je pozdravio Putina aplauzom, a lideri su se potom rukovali na aerodromu.

Dvojica lidera su kratko porazgovarala na aerodromu.

Putin i Tramp su zajedno ušli u automobil američkog lidera nakon sastanka na aerodromu na Aljasci.





Otkriveno ko će biti sa ruske strane na sastanku tri na tri

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov će učestvovati u pregovorima s Trampom u formatu "tri na tri", prenosi Si-En-En, pozivajući se na portparola Kremlja Dmitrija Peskova.

Američkog lidera će pratiti šef diplomatije Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof.

Ruska delegacija krenula na sastanak

Kolona vozila ruske delegacije sa Lavrovom, Siluanovom, Dmitrijevom i Belousovom je, pretpostavlja se, krenula ka mestu pregovora, javlja dopisnik Sputnjika.



Sada i zvanično: Ruski predsednik stigao na Aljasku

Šef ruske države Vladimir Putin je stigao na Aljasku, gde će se održati njegovi razgovori s američkim liderom Donaldom Trampom, javlja dopisnik RIA Novosti.

Bela kuća: Sastanak će biti tri na tri, a ne jedan na jedan

Bela kuća je saopštila da će se sastanak Putina i Trampa održati u formatu tri na tri, a ne jedan na jedan, uz učešće ministara.

Američku stranu će predstavljati Tramp, Rubio i Vitkof.Hegset, Besent i Latnik će se pridružiti samitu na proširenom bilateralnom sastanku i ručku, saopštila je Bela kuća

Sleteo i Tramp

Američki predsednik Donald tramp takođe je doleteo na Samit. Njegov "Er fors uvan" se prizemljio u Enkoridžu. Očekuje se prvi susret lidera dve super sile.

Crveni tepih spreman za ruskog lidera

Vens se moli za mir

Molim se za mir pred samit Trampa i Putina na Aljasci, izjavio je potpredsednik SAD Džej di Vens.

Foto Tanjug/AP/Jae C. Hong

Slogan SAD: Težnja ka miru

SAD su izabrale slogan „Težnja ka miru“ za sastanak Putina i Trampa na Aljasci, postavivši ga na baner na mestu pregovora javlja dopisnik Sputnjika.



Peskov objavio šta će Putin raditi nakon samita

Ruski predsednik Vladimir Putin planira da položi cveće na grob sovjetskih pilota na Aljasci nakon samita sa Donaldom Trampom, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.



Sleteo Putinov avion

Prema flajtradaru24 avion sa registarskim oznakama rsd539 je sleteo u Ankoridž.



Mediji: Kelog isključen sa samita zbog simpatija prema Kijevu

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu, Kit Kelog, želeo je da prisustvuje samitu Rusija-SAD na Aljasci, ali nije bio uključen u delegaciju, izvestio je Si-En-En, pozivajući se na evropskog zvaničnika.

Prema rečima visokog zvaničnika Trampove administracije, ruska strana smatra da Kelog gaji simpatije prema Kijevu, zbog čega bi njegovo prisustvo na samitu moglo biti „kontraproduktivno“.

Foto: Profimedia

Putinov avion u vazdušnom prostoru SAD

Prema podacima sa "flajt radara" avion ruskog predsednika ušao je u vazdušni prostor SAD.

Bivši potpukovnik SBU o Samitu

Razgovori između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci mogu dovesti do poboljšanja odnosa između dve zemlje, ali je teško očekivati da će okončati neprijateljstva u Ukrajini, izrazio je ovo mišljenje bivši potpukovnik SBU Vasilij Prozorov u intervjuu za RIA Novosti.



Tramp: Evropa ne nameće uslove rešavanja krize, ali će biti uključena u proces

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se uzda u brzo postizanje prekida vatre u Ukrajini, ali da će biti „razočaran“ ako se to ne desi danas na samitu.

Tramp je istakao da mu Evropa ne nameće uslove rešavanja krize u Ukrajini, ali da će „biti uključena“ u proces.

Američki lider je naglasio da očekuje da će razgovori sa Putinom proći „veoma dobro“, u protivnom će se vrlo brzo vratiti u Vašington.



Sjedinjene Američke Države na samitu na Aljasci treba da isključe pitanje ulaska Ukrajine u NATO, izjavila je lider nemačke partije „Savez Sare Vagenkneht – Za razum i pravdu“ Sara Vagenkneht.

-Na Aljasci SAD treba da skinu sa dnevnog reda pitanje članstva Ukrajine u NATO, izjavila je Sara Vagenkneht za nemačke medije, uoči susreta predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Dmitrijev: Raspoloženje uoči samita je „borbeno“

Na razgovorima između Rusije i SAD biće razmatran čitav spektar odnosa, ne samo Ukrajina, rekao je specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev odgovarajući na pitanje Sputnjika.

Radimo na obnavljanju odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država, ne samo ekonomije, ocenio je Dmitrijev.

Raspoloženje pred razgovore između Putina i Trampa je „borbeno“, primetio je on.

Foto: Tanjug

Mediji: Vrhovni komandant NATO-a na Aljasci kao savetnik Trampa i Hegseta

Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi Aleksus Grinkevič je na Aljasci uoči samita kako bi savetovao Trampa i Hegseta o vojnim pitanjima, javlja Si-En-En.

Bela kuća: Istorijski samit

Samit između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa, koji će se održati na Aljasci je istorijski.

„Predsednik Donald Tramp putuje iz Vašingtona na Aljasku na istorijski samit“, navodi se u saopštenju Bele kuće na društvenoj mreži Iks.

Iznenađenje! Ovo je format razgovora

Razgovori između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u formatu tet-a-tet biće održani uz učešće pomoćnika, rekao je pres-sekretar ruskog lidera Dmitrij Peskov.

-Polazimo od toga da će prvo biti razgovor tet-a-tet. Sada se ispostavlja da će i to biti uz učešće pomoćnika, rekao je Peskov za Prvi kanal.

Podsetio je da će zatim biti razgovora u sastavu delegacija, moguće u formatu radnog ručka. Nakon razgovora, Putin i Tramp će održati zajedničku konferenciju za novinare.

Peskov otkrio koliko će trajati razgovori dva lidera

Razgovori između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa mogli bi da potraju, prema rečima portparola ruskog predsednika Dmitrija Peskova.

(Koliko je procenjeno trajanje razgovor pročitajte OVDE)

Delegacije Rusije i Sjedinjenih Država na samitu predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci uključuju šefove spoljnopolitičkih resora i ministre finansija.

Novinari stigli u bazu Elmendorf-Ričardson

Svi akreditovani novinari i medijske kuće stigle su amerićčku bazu na Aljasci gde će biti održan samit Putina i Trampa.

Putin položio cveće na spomenik saradnje SSSR i SAD u 2. svetskom ratu

Ruski predsednik Vladimir Putin, završavajući putovanje u Magadan, položio je cveće na spomenik „Heroji AlSiba“, koji simbolizuje saradnju između Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Država tokom Drugog svetskog rata.

Spomen-obeležje je otkriveno na 75. godišnjicu Pobede - 9. maja 2020. godine. Spomenik se nalazi u blizini zgrade aerodromskog terminala na 13. kilometru federalnog autoputa „Kolima“.

Foto Tanjug/AP/Alexei Nikolsky





Hilari: Nominovaću Trampa za Nobela

Hilari Klinton kaže da bi nominovala Trampa za Nobelovu nagradu za mir ako uspe da okonča sukob u Ukrajini, opisujući predstojeći samit sa Vladimirom Putinom kao „priliku“.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Fico: Nada za kraj krvoprolića među slovenima

Slovački premijer Robert Fico rekao je da se nada da će samit Putina i Trampa okončati sukob u Ukrajini i zaustaviti krvoproliće među slovenskim narodima.

Fico, koga je prošle godine iz neposredne blizine upucao proukrajinski aktivista zbog njegovog stava, takođe se nada da bilo koji dogovor koji postignu predsednici SAD i Rusije neće biti sabotiran u budućnosti. „Postoje određene snage koje su zainteresovane za nastavak rata i pokušavaju da oslabe Rusiju“, upozorio je.

Razgovarali Tramp i Lukašenko

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko i američki lider Donald Tramp razgovarali su telefonom, saopštio je Telegram kanal blizak lideru Belorusije „Pul Prvog“.

Peskov potvrdio: Tramp će dočekati Putina po sletanju na Aljasku

Američki lider Donald Tramp dočekaće ruskog predsednika Vladimira Putina po sletanju na Aljasku, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Prema njegovim rečima, susret po sletanju aviona ruskog lidera na Aljasku je bio unapred dogovoren.

Susret Su-57 i F-22

Ruski lovac pete generacije Su-57 i američki F-22 "raptor" mogu se prvi put naći u istom vazdušnom prostoru u vezi sa održavanjem rusko-američkog samita na Aljasci, piše američki magazin "Njuzvik".

Foto: Profimedia

HEGSET POLETO KA ALjASCI

Ministar odbrane SAD Pit Hegset putuje ka bazi na Aljasci gde bi predsednik SAD Donald Tramp trebalo da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. „Ministar putuje ka zajedničkoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci“, navodi se na veb-sajtu Pentagona.

Foto Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

JOŠ JEDAN RUSKI AVION SLETEO NA ALjASKU

Još jedan ruski avion Il-76 stigao je u vazduhoplovnu bazu Elmendorf-Ričardson na Aljasci, gde će se održati samit Putina i Trampa, prema podacima sajta Flajtradar.

PENTAGON: MINISTAR ODBRANE SAD TAKOĐE PUTUJE NA SAMIT

Ministar odbrane SAD Pit Hegset takođe putuje u Enkoridž, gde će Putin i Tramp održati razgovore, saopštio je Pentagon.

Predsednik SAD Donald Tramp stići će na Aljasku pre predsednika Rusije Vladimira Putina i lično će ga dočekati, izjavio je guverner Aljaske.

TRAMP SAOPŠTIO O ČEMU ĆE DA RAZGOVARA SA PUTINOM

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da planira da sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovara o pitanju teritorija, ali da konačnu odluku po tom pitanju treba da donese Kijev.

Tramp je dodao da je spreman da sa Putinom razgovara i o poslovnim temama ukoliko bude postignut napredak u rešavanju ukrajinskog pitanja.

Tramp je dodao da bi najradije usmerio svoju pažnju na unutrašnje probleme Sjedinjenih Država, ali da sada učestvuje u rešavanju ukrajinskog pitanja „radi spasavanja života“.

Američki lider izrazio je i nadu da će „nešto proisteći“ iz samita na Aljasci.

Govoreći o bezbednosnim garancijama za Kijev, Tramp je rekao da je to moguće u slučaju da u njima učestvuje Evropa, ali i druge zemlje.

Takođe je rekao da ne vidi mogućnost da Kijevu budu pružene bezbednosne garancije u okviru NATO-a.

„Do toga neće doći“, naglasio je američki lider.

POZNAT SASTAV DELEGACIJE SAD ZA SAMIT NA ALjASCI

Američku delegaciju na sastanku na Aljasci predstavljaće, pored predsednika Donalda Trampa, državni sekretar Marko Rubio, ministar finansija Skot Besent, ministar trgovine Hauvard Lutnik, direktor CIA Džon Retklif, portparolka Bele kuće Kerolin Livit, kao i Trampov specijalni predstavnik Stiv Vitkof.

RUSKI IL-76 SLETEO NA ALjASKU PRED SASTANAK PUTINA I TRAMPA

Ruski transportni avion Il-76 stigao je na američku vazdušnu bazu Elmendorf-Ričardson na Aljasci, gde će u večeras biti održan sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa, podaci su portala Flightradar24.

Foto: Tanjug

TRAMP UOČI PUTA NA ALjASKU: „ULOZI SU VISOKI“

Pred polazak na Aljasku, gde će se održati samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, predsednik SAD Donald Tramp objavio je poruku na društvenim mrežama u kojoj je kratko poručio: „Ulozi su visoki“.