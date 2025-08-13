Svet

TRAMP NAJAVIO JOŠ JEDAN SAMIT O UKRAJINI, POSLE ALJASKE

Марија Стевановић
Marija Stevanović

13. 08. 2025. u 18:18

POSTOJI velika šansa za drugi sastanak o Ukrajini nakon samita sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, rekao je američki predsednik Donald Tramp.

„Ako prvi sastanak protekne uspešno, organizovaćemo brzo i drugi. Voleo bih da se to dogodi gotovo odmah. Održaćemo brzo drugi sastanak predsednika Putina i predsednika Zelenskog, ako budu želeli, i ja ću prisustvovati“, istakao je on.

On je naglasio da ideja da se Zelenski pozove na samit na Aljasci nije uopšte razmatrana.

Međutim, kako je istakao, ako „ne dobije odgovore koji su mu potrebni“ tokom sastanka na Aljasci, neće biti sledećeg sastanka.

Američki predsednik tvrdi da će se Rusija suočiti sa veoma ozbiljnim merama ako se ne postigne dogovor o Ukrajini.

(Sputnjik)

