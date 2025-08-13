LOPOVI "OJADILI" PENZIONERA: Prevaranti iznudili velike pare od nesrećnog čoveka (FOTO)
STANOVNIK Omska izgubio je 750 hiljada rubalja nakon što je poverovao lažnom službeniku FSB-a sa fotografijom glumca Kijanu Rivsa.
To je saopštilo regionalno Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Prvo je nepoznata osoba pozvala 74-godišnjeg penzionera, predstavila se kao računovođa i obavestila ga o predstojećem povećanju penzije, za šta je trebalo da navede kod iz SMS poruke.
- Čovek je ispunio zahteve, nakon čega je primio niz poziva od stručnjaka određenog centra za zaštitu transfera novca sa bankovnih računa, kao i od "službenika FSB-a" - pojasnilo je odeljenje.
Prevarant je čak poslao penzioneru fotografiju njegove službene legitimacije, zatim ga pozvao putem video-linka i ubedio čoveka da prebaci 750 hiljada rubalja na „siguran račun“.
Već u policijskoj stanici, stanovnik Omska je saznao da je na lažnoj fotografiji sa legitimacije glumac Kijanu Rivs, a video-razgovor je vođen pomoću robota koji je generisao slike koristeći tehnologiju dip fejka.
