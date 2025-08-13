Svet

MERC IZRAZIO NADU: Bezbednost Ukrajine i Evrope moraju biti prioritet Trampovih pregovora s Putinom

13. 08. 2025.

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da evropski lideri žele da američki predsednik Donald Tramp postigne uspeh tokom pregovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak, navodeći da evropska i ukrajinska bezbednost moraju da budu prioritet u pregovorima.

Foto: Tanjug Ap

 -To smo jasno rekli Trampu. Prva stvar o kojoj mora da se razgovara je prekid vatre- izjavio je Merc na zajedničkoj konferenciji za medije sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, nakon razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i evropskim liderima, prenosi Rojters.

Merc je rekao da ostaje pri stavu Evrope da granice ne smeju da se menjaju silom i da nije bilo govora o tome da se priznaju teritorije koje kontroliše Rusija.

 -Tramp se u najvećem slaže sa ovakvim stavom- istakao je Merc.

Dodao je da se evropski saveznici zalažu za bezbednosne garancije Ukrajini.

 -Strategija se bazira na podršci Ukrajini i pritisku na Rusiju. Ako na Aljasci ne bude pomaka sa ruske strane, onda Sjedinjene Američke Države i EU moraju da povećaju pritisak- smatra kancelar Nemačke.

On je razgovor ocenio kao dobar i konstruktivan i izrazio nadu da može da se postigne mir u Ukrajini.

