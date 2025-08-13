MERC IZRAZIO NADU: Bezbednost Ukrajine i Evrope moraju biti prioritet Trampovih pregovora s Putinom
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da evropski lideri žele da američki predsednik Donald Tramp postigne uspeh tokom pregovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak, navodeći da evropska i ukrajinska bezbednost moraju da budu prioritet u pregovorima.
-To smo jasno rekli Trampu. Prva stvar o kojoj mora da se razgovara je prekid vatre- izjavio je Merc na zajedničkoj konferenciji za medije sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, nakon razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i evropskim liderima, prenosi Rojters.
Merc je rekao da ostaje pri stavu Evrope da granice ne smeju da se menjaju silom i da nije bilo govora o tome da se priznaju teritorije koje kontroliše Rusija.
-Tramp se u najvećem slaže sa ovakvim stavom- istakao je Merc.
Dodao je da se evropski saveznici zalažu za bezbednosne garancije Ukrajini.
-Strategija se bazira na podršci Ukrajini i pritisku na Rusiju. Ako na Aljasci ne bude pomaka sa ruske strane, onda Sjedinjene Američke Države i EU moraju da povećaju pritisak- smatra kancelar Nemačke.
On je razgovor ocenio kao dobar i konstruktivan i izrazio nadu da može da se postigne mir u Ukrajini.
