Svet

JOŠ JEDAN VAŽAN ZVANIČNIK PUTUJE NA ALJASKU: Učestvovaće na rusko-američkom sastanku

В. Н.

13. 08. 2025. u 14:20

ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov će učestvovati na predstojećem rusko-američkom sastanku na Aljasci, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Foto: AP

- Da, mogu da potvrdim učešće Lavrova na ovom događaju, koji prema planu treba da se održi na Aljasci u petak - izjavio je zamenik portparola ruskog Ministarstva spoljnih poslova Aleksej Fadejev.

Govoreći o dnevnom redu samita, diplomata je predložio da se to pitanje prosledi pres-službi predsednika Rusije.

- Kao što je poznato, posebno u periodu prethodnih administracija, odnosi dveju zemalja značajno su oslabili. Verujemo da ovaj sastanak treba da omogući liderima da se usredsrede na razmatranje svih nagomilanih pitanja, počev od ukrajinske krize do prepreka koje stoje na putu uspostavljanja normalnog i funkcionalnog bilateralnog dijaloga, koji je od ključne važnosti za očuvanje međunarodnog mira i stabilnosti - naglasio je Fadejev.

(Sputnjik)

