RUSI PROBILI ODBRANU NA ISTOKU DONJECKE OBLASTI Oglasila se ukrajinska vojska

UKRAJINSKA vojska saopštila je da njene snage uspešno odbijaju napade ruskih pešadijskih jedinica koje su probile liniju odbrane u istočnom delu Donjecke oblasti. Kako se navodi, manje grupe ruskih vojnika uspele su da zaobiđu ukrajinske položaje kod Dobropolja, ali je Kijev odbacio tvrdnje o većem proboju.
Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da su manje ruske grupe od po 20 do 30 vojnika napredovale oko 10 kilometara iza linije fronta. Prema njegovim rečima, jedna od tih grupa je već uništena ili zarobljena, dok će ostale biti locirane i eliminisane.
U obraćanju javnosti Zelenski je poručio da će Ukrajina odbiti svaki ruski predlog da se Donbas preda u zamenu za prekid vatre. Upozorio je da bi Moskva takav dogovor iskoristila kao polaznu tačku za nove napade. Prihvatanje takve ponude, dodao je, značilo bi povlačenje ukrajinskih snaga sa 9.000 kvadratnih kilometara teritorije i davanje političke pobede Moskvi koju nije uspela da ostvari vojnim putem više od decenije.
Zelenski je najavio da će danas održati video-konferenciju sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i evropskim liderima, ističući da Ukrajina mora biti uključena u mirovne razgovore između Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, zakazane za petak na Aljasci.
Prema Zelenskom, Moskva želi da na predstojećem sastanku stvori sliku da „Rusija napreduje, a Ukrajina gubi“. On je izrazio nadu da će predsednik Tramp nastupiti kao nepristrasan posrednik u pregovorima.
