EVAKUISANI TURISTI U POZNATOM LETOVALIŠTU: Besne požari širom Grčke - hiljade vatrogasaca na terenu

VATROGASNE snage širom Grčke nastavile su protekle noći borbu sa požarima koji su izbili na više lokacija širom zemlje, dok su visoke temperature, suša i olujni vetrovi uslovili dodatno pogoršanje situacije, a na desetine građana je evakuisano, od koji su neki primljeni na bolničko lečenje.

Foto: AP/ Giannis Androutsopoulos

Prema poslednjim podacima grčke Vatrogasne službe, od jutros je u akciji gašenja angažovano ukupno 4.850 vatrogasaca.

Do sada su poslata 34 hitna upozorenja putem sistema 112, a evakuacije su naložene na području Kefalonije, Zakintosa, Arte, Preveze, Vonice, Etolika, Soluna, Hiosa i Ahaje, prenosi danas grčki "Katimerini".

Policija, vojska i obalska straža uspešno su evakuisali desetine građana sa ugroženih područja.

Najmanje 46 osoba je hospitalizovano, dok su medicinske ekipe sa ambulantnim vozilima raspoređene u pogođenim oblastima kako bi pružile hitnu pomoć.

Najveći aktivni požari registrovani su u Ahaji, na Zakintosu i na Hiosu, dok su teški uslovi zabeleženi i u oblastima Preveze, Kefalonije, Vonice, Arte i Etolika.

Posebno teška situacija zabeležena je u Zapadnoj Ahaji, gde su od utorka uveče aktivna tri velika požara.

Opština Patra saopštila je da će ostati otvorene lokalna srednja i osnovna škola u južnom delu grada za prihvat građana pogođenih požarima, a takođe, otvoren je i opštinski prihvatni centar za smeštaj evakuisanih stanovnika.

Na Zakintosu je veliki požar izbio u šumskom području Kiliomeno, gde su evakuisani svi turistički objekti u zoni Agalas i Keri, a turisti su premešteni u druge hotele.

Evakuacije su sprovedene u više sela, a najmanje 62 osobe evakuisane su čamcima.

Zbog velikog broja požara i složenih uslova, u stanju opšte pripravnosti nalaze se sve vatrogasne službe u zemlji, bolnice i jedinice Civilne zaštite.

Grčka je putem Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu zatražila pomoć u vidu četiri protivpožarna aviona.

U vanrednom obraćanju medijima, portparol Vatrogasne službe naveo je da su u toku i opsežne istrage koje sprovodi Direkcija za borbu protiv podmetnutih požara, u saradnji sa lokalnim jedinicama policije, naročito u regionima Etolije, Akarnanije i Epira, gde postoje ozbiljne sumnje na namerno izazivanje požara zbog velikog broja simultanih izbijanja.

(Tanjug)