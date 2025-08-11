TRAMPOV ISTORIJSKI SPORAZUM U VAŠINGTONU: Azerbejdžan i Jermenija se odriču teritorijalnih pretenzija

AZERBEJDžAN i Jermenija objavili su tekst parafiranog mirovnog sporazuma u Vašingtonu, koji se sastoji od 17 tačaka. Dokument je objavljen na sajtovima ministarstava spoljnih poslova obe države.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Šefovi diplomatija dve zemlje parafirali su sporazum 8. avgusta tokom posete Vašingtonu predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva i premijera Jermenije Nikola Pašinjana.

U nacrtu dokumenta, između ostalog, predviđeno je:

Baku i Jerevan odriču se međusobnih teritorijalnih pretenzija;

Azerbejdžan i Jermenija odriču se upotrebe sile jedni protiv drugih.

Na granici između Azerbejdžana i Jermenije neće biti snaga trećih zemalja.

Dve države izvršiće demarkaciju granice na osnovu posebnog sporazuma.

Baku i Jerevan osuđuju sve oblike separatizma i terorizma i obavezuju se da će se boriti protiv tih pojava u okviru svoje nadležnosti.

Jermenija i Azerbejdžan ne mogu se pozivati na unutrašnje zakone radi neizvršavanja odredbi mirovnog sporazuma.

Strane će formirati zajedničku komisiju za kontrolu sprovođenja mirovnog sporazuma.

U roku od mesec dana nakon stupanja sporazuma na snagu, Jerevan i Baku povući će tužbe jedni protiv drugih sa međunarodnih platformi.

Prošle nedelje u Vašingtonu su lideri Jermenije i Azerbejdžana, uz posredovanje SAD, potpisali deklaraciju o mirnom rešavanju sukoba između Bakua i Jerevana. Saopšteno je da su se strane obavezale da odustanu od borbenih dejstava i pristupe normalizaciji bilateralnih odnosa. Pored toga, obe zemlje su sa Vašingtonom potpisale niz sporazuma o saradnji.

Posebno se planira predaja Zangezurskog koridora, koji prolazi kroz teritoriju Jermenije i povezuje Azerbejdžan sa Nahčivanskom Autonomnom Republikom, pod kontrolu privatne američke kompanije.

Kako je istakla zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, sadašnja faza jermensko-azerbejdžanske normalizacije započela je uz neposrednu pomoć i centralnu ulogu Rusije. Ona je podsetila da je u novembru 2020. godine usvojena trostrana izjava o prekidu vatre i borbenih dejstava u zoni Nagorno-Karabaškog sukoba, kao i na ulogu ruskih mirovnjaka u regionu. Diplomata je takođe naglasila da je Rusija zainteresovana za stvaranje zone stabilnosti i prosperiteta na Južnom Kavkazu.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori