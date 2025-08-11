Svet

TRAMP RASPOREDIO NACIONALNU GARDU U VAŠINGTONU: Policija pod federalnom kontrolom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 08. 2025. u 17:09

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će rasporediti pripadnike Nacionalne garde u Vašingtonu i staviti policiju Distrikta Kolumbija (DC) pod federalnu kontrolu, u okviru nastojanja da se smanji nivo kriminala u glavnom gradu SAD.

Foto Tanjug/AP/Jose Luis Magana

-Najavljuijem istorijsku akciju da spasimo naš glavni grad od kriminala, krvoprolića, haosa, bede i još goreg. Ovo je dan oslobođenja Vašingtona, rekao je Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući, prenosi CBS.

On je rekao da će zvanično odobriti Sekciju 740 zakona DC iz 1973, kojim se policija tog distrikta stavlja pod direktnu federalnu kontrolu.

Tramp je prethodno obećao da će da iseli beskućnike iz prestonice i zatvori kriminalce, uprkos tvrdnjama gradonačelnice Vašingtona Mjuriel Bauser da trenutno nema porasta kriminala.

-Beskućnici moraju odmah da se isele. Daćemo vam mesto za boravak, ali dalje od prestonice. Kriminalci, ne morate da se iselite. Mi ćemo vas smestiti u zatvor gde i pripadate. Baš kao i na granici, rekao je Tramp.

Prema navodima organizacije Komjuniti partneršip, koja radi na smanjenju beskućnika u Vašingtonu, svake noći oko 3.782 pojedinca bez krova nad glavom boravi u gradu sa oko 700.000 stanovnika.

Većina beskućnika nalazi se u skloništima ili privremenim smeštajima, dok se smatra da je oko 800 njih "na ulici", navodi organizacija.

(Tanjug)

Svet

