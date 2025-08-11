TRAMP RASPOREDIO NACIONALNU GARDU U VAŠINGTONU: Policija pod federalnom kontrolom
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će rasporediti pripadnike Nacionalne garde u Vašingtonu i staviti policiju Distrikta Kolumbija (DC) pod federalnu kontrolu, u okviru nastojanja da se smanji nivo kriminala u glavnom gradu SAD.
-Najavljuijem istorijsku akciju da spasimo naš glavni grad od kriminala, krvoprolića, haosa, bede i još goreg. Ovo je dan oslobođenja Vašingtona, rekao je Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući, prenosi CBS.
On je rekao da će zvanično odobriti Sekciju 740 zakona DC iz 1973, kojim se policija tog distrikta stavlja pod direktnu federalnu kontrolu.
Tramp je prethodno obećao da će da iseli beskućnike iz prestonice i zatvori kriminalce, uprkos tvrdnjama gradonačelnice Vašingtona Mjuriel Bauser da trenutno nema porasta kriminala.
-Beskućnici moraju odmah da se isele. Daćemo vam mesto za boravak, ali dalje od prestonice. Kriminalci, ne morate da se iselite. Mi ćemo vas smestiti u zatvor gde i pripadate. Baš kao i na granici, rekao je Tramp.
Prema navodima organizacije Komjuniti partneršip, koja radi na smanjenju beskućnika u Vašingtonu, svake noći oko 3.782 pojedinca bez krova nad glavom boravi u gradu sa oko 700.000 stanovnika.
Većina beskućnika nalazi se u skloništima ili privremenim smeštajima, dok se smatra da je oko 800 njih "na ulici", navodi organizacija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
"VAŠINGTON ĆE DANAS BITI OSLOBOĐEN!" Tramp dao reč: Ološ će nestati
11. 08. 2025. u 16:17
KALAS BI DA DIKTIRA PRAVILA IGRE: Dogovor Rusije i SAD mora da uključi EU i Kijev
10. 08. 2025. u 18:15
AMERIČKI DIPLOMATA: Rusija i Ukrajina razgovaraju o razmeni teritorija
10. 08. 2025. u 17:45
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)