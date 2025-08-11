''KATASTROFA KOJA ČEKA DA SE DOGODI": Makron o Netanjahuovom planu za Gazu

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron ocenio je danas plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o preuzimanju kontrole nad gradom Gaza kao ''katastrofu koja čeka da se dogodi" i predložio međunarodnu koaliciju pod mandatom UN koja bi stabilizovala Pojas Gaze.

- Najave izraelskog kabineta o širenju vojnih operacija u gradu Gaza i izbegličkim kampovima u Mavasiju, kao i o ponovnoj okupaciji govori o katastrofi bez presedana koja čeka da se dogodi, i korak je ka ratu bez prestanka - rekao je Makron.

Dodao je da će glavne žrtve takve Netanjahuove strategije biti izraelski taoci koje drži Hamas i narod Gaze.

Netanjahu je juče izjavio da je cilj izraelske vojske da ukloni Hamas i preuzme "bezbednosnu kontrolu" nad Pojasom Gaze, uključujući uspostavljanje "bezbednosne zone" na granici sa enklavom.

On je naveo "pet principa za okončanje rata", uključujući razoružavanje Hamasa, oslobađanje izraelskih zarobljenika, demilitarizaciju Pojasa Gaze, uspostavljanje bezbednosne kontrole nad enklavom i uspostavljanje ne-izraelske mirovne civilne administracije.

Naveo je da Izrael "nema izbora" osim da "završi posao i porazi" Hamas, dodajući da vojska Izraela mora da zauzme "dva poslednja uporišta Hamasa", i to jedno u gradu Gazi, a drugo u zemljama u centralnoj Gazi, u blizini izbegličkog kampa Al Mavasi.

- To je najbolji način da se završi rat i želim da se to i učini - rekao je Netanjahu.

Rekao je da ne želi da "prolongira rat", jer bi to dovelo do toga da izraelski taoci "umru od gladi".

(Tanjug)

