PORUKA MERCU IZ NAJJAČE NEMAČKE PARTIJE: Moraš da sktupiš u kontakt sa Putinom kako bi se rešio rat u Ukrajini

KOPREDSEDNIK partije „Alternativa za Nemačku“ (AFD) Tino Hrupala smatra da kancelar Nemačke Fridrih Merc treba da uspostavi kontakt sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom kako bi se sukob u Ukrajini rešio diplomatskim putem.

Foto: Tanjug Ap

- Očekivao bih, na primer, od kancelara Merca, koji je na vlasti već pola godine, da konačno stupi u kontakt sa Vladimirom Putinom, makar telefonom, i pokuša da nađe rešenje diplomatskim sredstvima - rekao je Hrupala u intervjuu za ZDF. On je dodao da u ovom trenutku spoljnu politiku definiše predsednik SAD Donald Tramp, a ne Merc.

Istovremeno, Hrupala je naglasio da uvek treba nastojati da se rat u Ukrajini što pre okonča. Po njegovim rečima, moguć je kompromis koji „možda neće biti po volji kada je reč o teritorijalnim ustupcima“.

- Ali uvek pitam - koja je alternativa? Da li ćemo se boriti, kako neki žele, sve dok Rusija ne bude poražena? Da li zaista verujemo da ćemo poraziti najveću nuklearnu silu na svetu i dobiti ovaj rat koji nije naš? - poručio je on.

- Ne smatram Rusiju neprijateljem. I ne mislim kao gospodin Johan Vadeful da je Rusija oduvek bila i da će uvek biti naš neprijatelj. Sa tom vojnom retorikom moramo da prekinemo - rekao je Hrupala. - Evropa i Rusija pripadaju evropskom kontinentu - rezimirao je on.

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp saopštio da očekuje sastanak sa Putinom u američkoj državi Aljasci 15. avgusta. Datum i mesto potvrdio je i pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, navodeći da će se Putin i Tramp „nesumnjivo fokusirati na razmatranje opcija za postizanje dugoročnog mirnog rešenja ukrajinske krize“.

Kremlj, prema Ušakovu, očekuje da će naredni susret dvojice lidera nakon Aljaske biti održan na teritoriji Rusije.