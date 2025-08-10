UDAR NA BIRITANSKI NUKLERNI PONOS Radioaktivna voda curi iz glavne baze nuklearnog oružja: Podmornice vangard pod lupom (VIDEO)

BRITANSKA javnost je 9. avgusta 2025. godine ostala zatečena nakon što je Gardijan objavio vest o opasnom ekološkom incidentu – curenju radioaktivne vode iz skladišta nuklearnog oružja Kraljevske mornarice Ujedinjenog Kraljevstva.

Incident se dogodio u zalivu Loh Long (Loch Long), u blizini Glazgova, na mornaričkoj bazi Faslejn, strateškom sedištu britanskih nuklearnih podmornica klase vanguard, koje su naoružane interkontinentalnim balističkim raketama Trident.

Podsetimo, podmornice klase vanguard čine okosnicu britanske nuklearne strategije odvraćanja. Teoretski, ove podmornice imaju neograničen domet i autonomiju, što znači da mogu ostati na moru neodređeno dugo, a jedini limit im je potreba posade za snabdevanjem.

UZROK I RAZMERE CURENjA

Prema izveštajima, curenje je izazvano zastarelim i dotrajalim postrojenjem za skladištenje tečnih radioaktivnih otpada, koje nije izdržalo mehanička i termalna opterećenja. Radioaktivna voda dospela je u zaliv Loh Long, koji se uliva u Firt of Klajd, važan ekosistem zapadne Škotske.

Incident je otkriven tokom redovne tehničke provere sistema za skladištenje otpada. Iako tačna količina prosute vode i nivo radioaktivnosti još uvek nisu objavljeni, Ministarstvo odbrane Velike Britanije tvrdi da je situacija “pod kontrolom” i da je rizik po stanovništvo i životnu sredinu “minimalan”.

FASLEJN – SRCE BRITANSKOG NUKLEARNOG ARSENALA

Baza Faslejn, smeštena na zapadnoj obali Škotske, ključna je tačka britanske nuklearne strategije. Osim što služi kao matična luka za četiri podmornice klase vanguard, ona poseduje i postrojenja za privremeno čuvanje tečnih radioaktivnih otpada nastalih tokom redovnog održavanja i remontnih radova na nuklearnim reaktorima podmornica.

Ova infrastruktura je projektovana da izdrži ekstremne uslove, ali stručnjaci godinama upozoravaju da je deo sistema zastareo i da predstavlja potencijalnu opasnost.

REAKCIJE I ZABRINUTOST JAVNOSTI

Ekološke organizacije i protivnici nuklearnog oružja u Škotskoj iskoristili su incident kao argument za zatvaranje baze Faslejn i potpunu denuklearizaciju britanske vojne prisutnosti u Škotskoj. Pojedini političari iz Škotske nacionalne partije (SNP) već su najavili da će tražiti nezavisnu istragu i objavljivanje svih podataka o nivou kontaminacije.

Sa druge strane, britansko Ministarstvo odbrane umanjuje značaj incidenta, tvrdeći da su “sve procedure za hitne slučajeve sprovedene” i da nema neposredne opasnosti za ljude i životnu sredinu.

ŠIRA BEZBEDNOSNA I GEOPOLITIČKA IMPLIKACIJA

Iako incident deluje ograničeno po razmerama, njegova simbolička težina je ogromna. Faslejn nije samo vojna baza – to je centar britanskog odvraćanja i jedna od najčuvanijih vojnih lokacija u Evropi.

Bilo kakav propust u bezbednosti može ugroziti povjerenje saveznika u NATO okviru, ali i pokrenuti pitanje održivosti britanskog nuklearnog programa u postojećem obliku.

Ekolozi upozoravaju da bi čak i manja količina radioaktivnog izotopa, ako dospe u prehrambeni lanac preko ribe i školjki iz Loh Longa, mogla da izazove dugoročne zdravstvene probleme.

BRITANSKE PODMORNICE KLASE VANGUARD

Podmornice klase vanguard predstavljaju stub britanske nuklearne odbrane i ključnu komponentu strateške odvraćajuće snage Ujedinjenog Kraljevstva. S dizajnom osmišljenim u Hladnom ratu, kada je nuklearno odvraćanje bilo imperativ, ove podmornice ostaju vitalni deo britanske mornarice.

Klasa vanguard sadrži četiri podmornice sa balističkim projektilima izgrađenih za britansku mornaricu u okviru nuklearnog programa Trident iz 1994. godine. Ova plovila je između 1985. i 1999. godine konstruisala kompanija Vickers Shipbuilding and Engineering, danas BAE grupacija. Njihova matična luka je pomorska baza HM Klajd, četrdeset kilometara od Glazgova u Škotskoj.

Podmornice klase vanguard igraju ključnu ulogu u strategiji nuklearnog odvraćanja Velike Britanije, poznatoj kao “stalna prisutnost na moru”.

Koncept je jednostavan: uvek je barem jedna od četiri podmornice na patroliranju, omogućavajući trenutnu sposobnost nuklearnog odgovora u slučaju napada na zemlju. Time je osigurano da nuklearna odbrana Velike Britanije ostane održiva i dostupna bez obzira na okolnosti.

Svaki brod može da nosi 192 bojeve glave i sadrži 16 raketnih cevi i nuklearne projektile Trident 2 D5 sa dometom od 8.000 kilometara. Ima odličan sonarni sistem koji može otkriti brodove udaljene više od pedeset milja. Međutim, najavljuje se da će vanguard negde 2030-ih preuzeti klasa Dreadnought.

Imaju 4 torpedne cevi i opremljene su sa 16 torpeda “Spearfish” sa dometom do 65 kilometara. Imaju tri periskopa opremljena termovizijskim kamerama zajedno sa optičkom tehnologijom i podmorničkim komandnim sistemom posebno razvijenim za ovu klasu podmornica.

Opremljene su nuklearnim reaktorom Rolls-Royce PWR2, koji omogućava dugotrajno podvodno operisanje bez potrebe za čestim punjenjem goriva.

Duge su 150 metara sa deplasmanom od 16.000 tona i brzinom pod vodom od 25 čvorova. Podmornice klase vanguard mogu da nose 149 članova posade i najveće su podmornice proizvedene u Britaniji. Na našoj listi 10 najvećih podmornica na svetu, zauzimaju šesto mesto.

