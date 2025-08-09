JEZIV SNIMAK IZ DRUGOG UGLA: Pogledajte trenutak kada je pukla žičara sa turistima u Rusiji (VIDEO)
SNIMAK je zabeležio zastrašujući trenutak kada se žičara iznenada srušila u udaljenom planinskom odmaralištu u Rusiji, bacajući nekoliko ljudi u duboke vode jezera, dok su drugi pali na kamenito tlo ispod.
Na društvenim mrežama se pojavio novi, jeziv snimak trenutka kada se žičara iznenada srušila u ruskom odmaralištu, bacajući preplašene turiste na zemlju ili u vodu jezera preko koga su prelezili, preneo je Foks Njuz.
U katastrofalnom incidentu osam ljudi je povređeno, a još 13 je ostalo da visi boreći se za život iznad planinske oblasti Kabardino-Balkarskog regiona u Naljčiku.
Šest osoba je povređeno, od kojih je petoro hospitalizovano, kada je pukla žičara, saopštio je juče pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov.
-Prema operativnim podacima, u Naljčiku je šest osoba povređeno prilikom obrušavanja žičare, petoro je već primljeno u bolnicu i nalazi se na pregledima. Svi povređeni su u stanju srednje i lakše telesne povrede, rekao je Kuznjecov
Istovremeno, završena je i akcija spasavanja zaglavljenih lica na žičari, naveli su nadležni, dodajući da je u trenutku nesreće na žičari bila 21 osoba. Incident se dogodio u petak u 17,45 sati po lokalnom vremenu.
(Kurir.rs/Foks Njuz)
