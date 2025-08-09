NAPAD PIRATA NA BROD: Ubijeno najmanje četvoro deset je nestalo
DESETINE naoružanih napadača napale su jedan brodić kraj jugozapadne obale Ekvadora i ubile najmanje četvoro ljudi na njemu, preneli su danas lokalni mediji.
Prema tvrdnjama očevidaca, u napadu koji se dogodio u petak uveče u nemirnom regionu El Oro, učestvovalo je oko 60 naoružanih ljudi i za sada se, kako navode nadležne službe, više od deset ljudi vode kao nestali, prenosi AP.
Neimenovani zvaničnik ekvadorske mornarice izjavio je za AP da su osumnjičeni sa tri napadačka čamca pokušali da pobegnu sa mesta napada, ali ih je obalska u tome straža sprečila.
Ipak, jedan čamac sa napadačima je uspeo da umakne, dok su napadači sa druga dva čamca skočili u vodu, doplivali do obale i sakrili se u gustoj vegetaciji u priobalju.
Zvaničnik ekvadorske vojske je potvrdio da niko od osumnjičenih nije uhapšen i dodao da je na dva čamca sa kojih su napadači pobegli pronađena municija.
Ovaj napad je izvršen manje od 48 sati nakon što je vlada Ekvadora uvela dvomesečno vanredno stanje u provinciji El Oro zbog porasta nasilja.
Ekvadorski predsednik Danijel Noboa, koji je ponovo izabran u maju ove godine, obećao je da će se uhvatiti u koštac sa trgovcima drogom i nasilnim kriminalom.
U ovoj južnoameričkoj državi sa oko 18 miliona stanovnika prošle godine je evidentirano oko 8.000 ubistava, a ove godine je registrovan porast stope kriminaliteta, navodi AP.
(Tanjug)
