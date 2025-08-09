ŠOK TVRDNJA GARDIJANA: Radioaktivna voda godinama curi iz britanske vojne baze u more

RADIOAKTIVNA voda iz britanske vojne baze u kojoj se skladišti nuklearno naoružanje godinama je ispuštana u more nakon što su dotrajale cevi više puta pukle, pokazala su poverljiva dokumenta Škotske agencije za zaštitu životne sredine (Sepa), u koje je Gardijan imao uvid.

Foto: Profimedia

Incidenti su se dogodili u skladištu oružja u Kulportu, na obali morskog zaliva Loh Long, u blizini Glazgova u zapadnoj Škotskoj, gde se čuvaju nuklearne bojeve glave za britanske podmornice.

Prema dokumentima, do curenja je dolazilo prvo 2010, a zatim dva puta 2019. godine.



U martu 2020. Ministarstvo odbrane se obavezalo na sprovođenje mera kako bi se sprečila dalja curenja.

Međutim, kako navodi Gardijan, i nakon toga su zabeležena dva nova pucanja cevi u 2021. godini, uključujući i jedno u oblasti u kojoj se takođe nalaze radioaktivne materije.

Kako se navodi u izveštajima koje je prikupila Sepa, čak polovina komponenti u toj bazi bila je van projektovanog veka trajanja u trenutku kada su se dogodila curenja.

U jednom izveštaju iz 2022. godine, Sepa navodi da su curenja bila posledica višestrukog neuspeha Kraljevske mornarice da adekvatno održava opremu u sektoru za skladištenje bojevih glava, ocenjujući da su planovi za zamenu cevi bili „neadekvatni“.

Dokumenta su po nalogu škotskog komesara za informacije Dejvida Hamiltona, dostavljena izstraživačkom sajtu Feret, šest godina nakon što su novinari podneli zahteve da im se omogući uvid.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije i regulator pokušali su da ih zadrže u tajnosti pozivajući se na nacionalnu bezbednost, ali je Hamilton ocenio da je u pitanju zaštita „ugleda“, a ne državne bezbednosti.

Stručnjak za nuklearno oružje Dejvid Kalen iz londonskog bezbednosnog instituta BASIC izjavio je da su ponovljeni incidenti šokantni, a pokušaji da se oni sakriju od javnosti neprihvatljivi.

"Ovaj nemar nije izuzetak, već posledica sistemskog nedostatka nadzora nad nuklearnim programom", upozorio je Kalen.

Agencija je saopštila da je „zadovoljna“ napretkom koji su baze u Kulportu i Faslejnu ostvarile u unapređenju upravljanja i održavanja infrastrukture, i da slični incidenti nisu zabeleženi u poslednje vreme.

Portparol Ministarstva odbrane Velike Britanije izjavio je da se maksimalna pažnja pridaje bezbednom i sigurnom rukovanju radioaktivnim supstancama i dodao da ni u jednom trenutku nije došlo do opasnog ispuštanja radioaktivnog materijala u životnu sredinu.



(Tanjug)

BONUS VIDEO: