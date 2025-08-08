IZRAEL SVE PRIZNAO: Evo da li je zaista Tramp vikao na Netanjahua

INFORMACIJE o tome da je predsednik SAD Donald Tramp vikao na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua tokom nedavnog telefonskog razgovora o humanitarnoj situaciji u Pojasu Gaze – nisu tačne, saopštila je pres-služba šefa izraelske vlade.

Foto: AP Photo/Ariel Schali/AP Photo/Evan Vucci

Ranije tog dana, američki TV kanal En-bi-si, pozivajući se na izvore, objavio je da je 28. jula održan privatni telefonski razgovor između Trampa i Netanjahua, tokom kojeg je došlo do napete rasprave zbog zabrinutosti Vašingtona u vezi sa radom Gumanitarnog fonda Gaze – mehanizma za dostavu pomoći koji podržavaju SAD i Izrael.

Kako je navedeno, izraelski premijer je poricao navode o masovnoj gladi u enklavi, tvrdeći da je reč o propagandi koju je fabrikovao pokret HAMAS. Tramp je, navodno, reagovao burno, rekavši da ne želi da sluša kako je glad „laž“, te dodao da poseduje dokaze da deca u Gazi gladuju.

Situaciju je dodatno osvetlio generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus, koji je 23. jula upozorio na nagli rast broja smrtnih slučajeva usled neuhranjenosti u Pojasu Gaze. Prema njegovim rečima, više od 10 odsto stanovništva pogođeno je akutnom neuhranjenošću, a među trudnicama i dojiljama taj procenat premašuje 20 procenata. On je istakao da humanitarna kriza eskalira zbog obustave isporuke pomoći i ograničenja u njenom distribuiranju.

Izrael je 26. jula dozvolio stranim državama da nastave sa vazdušnim bacanjem humanitarne pomoći. Kriza je dodatno produbljena nakon što su izraelske vlasti prekinule saradnju sa Agencijom UN za pomoć palestinskim izbeglicama (BAPOR), koja je decenijama obezbeđivala pomoć stanovništvu Gaze.

Nekoliko stotina punktova za distribuciju hrane koje je vodio BAPOR, zamenjeno je sa samo četiri lokacije kojima upravlja privatni američki fond, uz podršku Izraela, na teritorijama koje se smatraju „zaštićenim od HAMAS-a“.

Ipak, distribucija pomoći često je praćena nasiljem. Prema podacima UN, od maja ove godine, u napadima izraelskih snaga tokom podele humanitarne pomoći ubijeno je najmanje 1.373 Palestinaca.

(Sputnjik)