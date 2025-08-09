NETANIJAHU BI DA ZAUZME ČITAVU GAZU: Lider vlade u Tel Avivu tvrdi da ne želi da zadrži teritoriju, već da je preda arapskim vlastima

SPEKULACIJE o potencijalnom planu za proširenje vojnih operacija Izraleskih odbrambenih snaga (IDF) na čitav Pojas Gaze postale su realnost kada je izraelski bezbednosni kabinet na sednici u četvrtak i formalno dao zeleno svetlo za njegovo sprovođenje. Zasad nije poznato kada će akcija početi niti koliko će trajati, ali je najava da će se borbe intenzivirati, umesto postizanja sporazuma o miru, izazvale su velike kritike svetskih lidera i međunarodne zajednice, kao i palestinske militantne grupe Hamas sa kojom Izrael ratuje već skoro pune dve godine.

Tanjug

Premijer Izraela Benjamin Netanijahu je uoči sednice bezbednosnog kabineta za američki Foks njuz potvrdio da namerava da preuzme potpunu kontrolu nad Pojasom Gaze.

- Naš cilj je eliminisanje Hamasa i konačno prenošenje uprave na arapske vlasti. Želimo da oslobodimo nas i narod Gaze od užasnog terora Hamasa. Ne planiramo dugoročnu okupaju Gaze. Ne želimo da zadržimo tu teritoriju, već da je predamo arapskim snagama. Jedini način da imate drugačiju budućnost jeste da se rešite ove neonacističke vojske. Hamas su čudovišta - istakao je.

Prema Netanijahuovom planu, IDF treba da preuzme kontrolu nad gradom Gazom, što se ocenjuje kao prva faza. Izraleska vojska će, dalje, prema strategiji, ući u severni deo palestinske enklave, uz obezbeđivanje humanitarne pomoći stanovnicima izvan borbenih zona. Procenjuje se da bi, usled ove operacije, moglo da dođe do nove runde masovne evakuacije palestinskog stanovništva, odnosno, prinudnog raseljavanja oko 800.000 ljudi, ali i do novih žrtava.

Netanijahuova akcija predviđa i takozvanih pet principa za okončanje rata sa Hamasom, koji uključuju razoružanje tog pokreta, povratak svih talaca, živih i mrtvih, pri čemu se procenjuje da je od 50 zarobljenih njih 20 živo, zatim demilitarizaciju Pojasa Gaze, izraelsku bezbednosnu kontrolu nad enklavom i uspostavljanje alternativne civilne vlasti koja nije Hamas niti Palestinska uprava.

Sa širenjem operacija u odavno razorenom Pojasu Gaze ne slažu se izraelske vojne glavešine i deo ministara, kao i porodice talaca koje neprekidno na ulicama zahtevaju od najviših državnih zvaničnika da prekinu sukob i vrate njihove najmilije kući. Deo izraelskih ministara izrazio je bojazan da bi zarobljenici koje Hamas drži na nepoznatoj lokaciji u enklavi, usled novih vojnih akcija, mogli da izgube život. Poznavaoci procenjuju da bi izraelska operacija mogla da potraje mesecima, te da će ovim povodom, IDF morati da angažuju hiljade rezervista, iscrpljenih nakon višestrukog služenja.

Tramp vikao na Bibija? AMERIČKI En-Bi-Si njuz izvestio je juče da je predsednik SAD Donald Tramp vikao na izraleskog premijera Benjamina Netanijahua tokom njihovog nedavnog telefonskog razgovora zbog humanitarne krize u Pojasu Gaze. Trampa je, prema izvorima, naljutilo jer je Netanijahu tvrdio da je Hamas izmislio izveštaje o gladi Palestinaca u Gazi. Kabinet izraelskog premijera je negirao ove navode, dok se Bela kuća nije oglašavala.

Hamas je odluku Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gaza nazvao "ratnim zločinom", optužujući vladu da terminom "kontrola" pokušava da izbegne pravnu odgovornost za posledice napada na civile.

- Izraelski plan pokazuje nezainteresovanost za sudbinu zarobljenika. Proširenje agresije znači njihovo žrtvovanje - navodi se u saopštenju pokreta.

Hamas tvrdi da je ta odluka razlog iznenadnog povlačenja Izraela iz poslednje runde pregovora, u trenutku kada su "dve strane bile blizu sporazuma o prekidu vatre i razmeni zarobljenika".

Visoki lider Hamasa Osama Hamdan je, u međuvremenu, izjavio da nijedna arapska vlada neće sarađivati sa premijerom Izraela u vezi sa Gazom. Neimenovani jordanski zvaničnik je, takođe, napomenuo da arapski lideri neće pristati na Netanijahuovu politiku, kao i da će "podržati samo ono što Palestinci prihvate i odluče".

- Bezbednost u Gazi moraju da osiguraju legitimne palestinske institucije - rekao je neimenovani izvor za Rojters.

Osude su stigle i iz drugih zemalja. Britanski premijer Kir Starmer pozvao je izralesku vladu da preispita odluku, dok je Peni Vong, ministarka spoljnih poslova Australije apelovala na Tel Aviv da "ne ide ovim putem, koji će samo pogoršati humanitarnu katastrofu u Gazi". Egipatski zvaničnici su izrazili bojazan da bi širenje operacija u enklavi dovelo do stradanja talaca, dok je Turska pozvala međunarodnu zajednicu, uključujući Savet bezbednosti UN, da intervenišu i spreče sprovođenje Netanijahuovog plana.

Slobodna četvrtina enklave GRAD Gaza čini oko 25 odsto teritorije Pojasa Gaze koju IDF još nije zauzeo, uključujući i nekoliko izbegličkih kampova u centralnom delu enklave, gde se, prema izraelskim procenama, nalaze preostali taoci. Od početka sukoba 7. oktobra 2023. godine poginulo je više od 61.000 Palestinaca, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze, kojim upravlja Hamas. U napadima Hamasa na Izrael 7. oktobra ubijeno je oko 1.200 ljudi, dok je 251 čovek odveden u zarobljeništvo.