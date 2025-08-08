FOKS NJUZ I TASS: Sastanak Trampa i Putina možda već ovog datuma

SASTANAK ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa mogao bi da bude održan već početkom iduće sedmice, objavio je kanal Foks njuz, pozivajući se na izvore, a agencija TASS navodi da bi to moglo da se dogodi 11. avgusta.

Foto: Profimedia

Iako je navedeno da se Rim razmatra kao mesto za pregovore, izvor agencije Tass kaže da samit Rusija-SAD ipak neće da bude u tom gradu.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da su Ujedinjeni Arapski Emirati jedna od mogućih lokacija njegovog najavljenog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ali da još nije doneta odluka o tome.

On je istakao da su obe strane pokazale interesovanje za samit Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da Rusija ima mnogo prijatelja spremnih da pomognu u organizaciji njegovog sastanka sa Trampom.

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov rekao je da je dogovorena osnova za dvostrani sastanak na visokom nivou, koji će biti organizovan na predlog američke strane, da je lokacija susreta takođe dogovorena, ali da će biti naknadno objavljena.

(Tanjug)

