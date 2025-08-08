Svet

FON DER LAJEN: Izrael mora da preispita plan o preuzimanju kontrole nad gradom Gazom

В. Н.

08. 08. 2025. u 14:53

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da Izrael mora da preispita svoj plan o preuzimanju kontrole nad gradom Gazom.

ФОН ДЕР ЛАЈЕН: Израел мора да преиспита план о преузимању контроле над градом Газом

Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

- Odluka izraelske vlade da dodatno proširi svoju vojnu operaciju u Gazi mora biti preispitana - napisala je ona na mreži Iks, prenosi Rojters.

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folker Tirk ranije danas je izjavio da plan izraelske vlade "koji ima za cilj potpuno uspostavljanje vojne kontrole nad okupiranim Pojasom Gaze mora hitno da se zaustavi".

Holandija, Belgija, Danska, Nemačka, Velika Birtanija, Australija, Turska i Egipat, takođe, su kritikovale plan Izraela.

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom, saopšteno je rano jutros iz Kabineta premijera.

Prema tom planu, IDF će ući u severni deo enklave, uz obezbeđivanje humanitarne pomoći stanovnicima izvan borbenih zona. 

Operacija bi mogla da zahteva masovnu evakuaciju oko 800.000 ljudi preneo je Tajms of Izrael.

(Tanjug)

