ORBANOVA PORUKA LIDERIMA EU: Odrastite - Evropa spava!

EVROPSKI lideri moraju da se sastanu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ili će biti isključeni iz donošenja odluka o bezbednosti kontinenta, ali za sada Evropa „spava" i ne preduzima neophodne korake, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban u jutarnjem programu radija „Košut“.

Foto: Profimedia

- Zbog toga i dalje insistiram da, ako je moguće što pre, po mogućstvu pre rusko-američkog samita, a ako ne, onda nakon rusko-američkog samita, obavezno treba da se održi rusko-evropski samit - istakao je Orban.

Po njegovom mišljenju, ako Evropa želi da uzme budućnost u svoje ruke ne može da sedi kod kuće kao uvređeno i hirovito dete i da se duri na ruskog predsednika.

- Mora da se ponaša onako kako nalažu pravila diplomatije: ako postoji problem, mora se rešiti pregovorima - ocenio je Orban.

Mađarski premijer je naglasio da insistira, kao i prethodnih godina, na održavanju rusko-evropskog samita, u suprotnom će evropske zemlje postati „sporedni igrači u upravljanju bezbednosnim pitanjima na našem kontinentu".

- Kancelaru Nemačke i predsedniku Francuske treba da pripadne uloga da u ime Evrope otputuju u Moskvu na pregovore. Ili, ako je potrebno, da se takvi pregovori održe na neutralnoj teritoriji. Rusko-evropski samit mora da se održi, jer se ovaj rat vodi u Evropi - izjavio je Orban.

Premijer je dodao da je o tome više puta govorio na konsultacijama sa svojim evropskim kolegama u Briselu.

Orban je takođe dodao da "prekid vatre i ukidanje sankcija mogu doći tek nakon pregovora između američkog i ruskog predsednika".

Kako je ranije saopštio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, Rusija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da se narednih dana održi susret predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa. Pripreme za samit već su u toku.

(Sputnjik)

