TRAMP POTPUNO POBESNEO: Vikao je iz petnih žila?

В.Н.

08. 08. 2025. u 09:33

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nedavno su imali telefonski razgovor koji se pretvorio u viku zbog humanitarne krize u Pojasu Gaze, objavio je En-Bi-Si njuz (NBC News).

Foto: Tanjug

Razgovor je usledio nakon što je Netanjahu na javnom događaju negirao postojanje gladi u Gazi, tvrdeći da tamo "nema gladi", uprkos brojnim izveštajima o teškoj situaciji.

Tramp je sledećeg dana javno izrazio sumnju u te tvrdnje, navodeći da u Gazi postoji "stvarna glad" i dodajući da to ne može da se "odglumi".

Nakon Trampovih komentara, Netanjahu je zatražio telefonski razgovor sa predsednikom SAD.

Tokom poziva, premijer je tvrdio da je izveštaje o gladi "izmislio" Hamas i da glad nije široko rasprostranjena.

Tramp je prekinuo Netanjahua, navodeći da mu pomoćnici u Beloj kući pokazuju dokaze o gladnoj deci u Gazi i odbio je da prihvati tvrdnje o "lažnim" informacijama.

NBC je naveo, pozivajući se na neimenovane visoke američke zvaničnike, da je razgovor bio uglavnom jednosmeran, te da je Tramp "vodio veći deo razgovora".

Zvaničnici iz Bele kuće i Izraela nisu komentarisali telefonski razgovor.

(Tanjug)

Svet

Svet

