TRAMP POTPUNO POBESNEO: Vikao je iz petnih žila?
PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nedavno su imali telefonski razgovor koji se pretvorio u viku zbog humanitarne krize u Pojasu Gaze, objavio je En-Bi-Si njuz (NBC News).
Razgovor je usledio nakon što je Netanjahu na javnom događaju negirao postojanje gladi u Gazi, tvrdeći da tamo "nema gladi", uprkos brojnim izveštajima o teškoj situaciji.
Tramp je sledećeg dana javno izrazio sumnju u te tvrdnje, navodeći da u Gazi postoji "stvarna glad" i dodajući da to ne može da se "odglumi".
Nakon Trampovih komentara, Netanjahu je zatražio telefonski razgovor sa predsednikom SAD.
Tokom poziva, premijer je tvrdio da je izveštaje o gladi "izmislio" Hamas i da glad nije široko rasprostranjena.
Tramp je prekinuo Netanjahua, navodeći da mu pomoćnici u Beloj kući pokazuju dokaze o gladnoj deci u Gazi i odbio je da prihvati tvrdnje o "lažnim" informacijama.
NBC je naveo, pozivajući se na neimenovane visoke američke zvaničnike, da je razgovor bio uglavnom jednosmeran, te da je Tramp "vodio veći deo razgovora".
Zvaničnici iz Bele kuće i Izraela nisu komentarisali telefonski razgovor.
(Tanjug)
Preporučujemo
ALKATRAZ JUGA: Gde će Tramp smestiti uhapšene migrante?
07. 08. 2025. u 23:59
PRVA REAKCIJA RUSIJE NA TRAMPOV MIROVNI PLAN: "Potpuno prihvatljivo" (VIDEO)
07. 08. 2025. u 17:54
VOJSKA IZLAZI NA ULICE VAŠINGTONA? Tramp upozorava: "Naš glavni grad nije bezbedan"
07. 08. 2025. u 16:02
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)