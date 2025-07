VAŠINGTON treba da uputi ultimatume ukrajinskoj strani, jer upravo ona ometa pregovore o rešavanju konflikta u Ukrajini, saopštila je predsednica Savet Federacije Rusije Valentina Matvijenko.

Foto: M.Stevanović

- Ultimatumi, kako to nazivaju novinari, daleko su od efikasnog načina rešavanja konflikata i ozbiljnih protivrečnosti. Ako već, kako kažete, treba nekome uputiti ultimatum, onda je to ukrajinska strana, jer upravo ona opstruiše mirovne pregovore - rekla je Valentina Matvijenko novinarima u Ženevi, komentarišući reči predsednika SAD Donalda Trampa da daje Rusiji rok od 10 dana za rešavanje pitanja u vezi sa Ukrajinom..

Prema rečima Matvijenkove, „Ukrajina izbegava ozbiljne namere da se dođe do mira“.

- Rusija od prvog dana nije nijednom menjala svoj stav, on je jasan, razumljiv i određen: bez uklanjanja prvobitnih uzroka ovog sukoba ne može biti govora o ozbiljnom i dugotrajnom miru - rekla je ona.

- Pregovori moraju biti izraz težnje obe strane da dođu do mirnog sporazuma. Ali ako druga strana ignoriše tu mogućnost, ako joj još uvek nije data komanda da pregovara, već deluje po naređenju da ratuje do poslednjeg Ukrajinca i slično — onda nije moguće govoriti o rokovima — 10 dana, 20 dana, 50 dana — to tako ne funkcioniše - naglasila je Matvijenko.

- Dok naši partneri, pre svega iz neprijateljskih zemalja, ne shvate da je neophodno dublje se pozabaviti uzrocima i otkloniti te uzroke — sve će trajati. Kada se to shvati, sve će se vrlo brzo završiti - izjavila je predsednica Saveta Federacije.

(Sputnjik)

