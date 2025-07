"JEDAN OD NAJBRUTALNIJIH NAPADA KOJI OČIGLEDNO KRŠI SVE HUMANITARNE NORME": Paravojska RSF ubila 11 civila, među njima deca i trudnice

U saopštenju navodi se da je u napadu na oblast Šak al-Num povređena još 31 osoba, uključujući devet žena, od kojih su neke trudnice, prenosi AA.

Oni su napad opisali kao "jedan od najbrutalnijih napada koji očigledno krši sve humanitarne norme i međunarodne konvencije".

Ambulance and Emergency Services in Kufra via