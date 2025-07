ORBAN UDARIO NA ZELENSKOG: Hoće da nas ostavi bez jeftine energije

PREMIJER Mađarske Viktor Orban optužio je Vladimira Zelenskog da pokušava da natera Mađarsku da se odrekne ruskih energenata.

„Hajde da to nazovemo planom Zelenskog: pokušaj da nas nateraju da prestanemo da kupujemo pristupačnu energiju iz Rusije, bez obzira na to koliko će to koštati naš narod. Računi za gas treba da se utrostruče, a računi za struju da se udvostruče“, napisao je Orban na mreži H.

On je takođe istakao da mu je blagostanje građana njegove zemlje važnije od podrške koju Evropska unija pruža Kijevu.

„Staviću veto. Biću protiv“, poručio je Orban.

Krajem juna, Politiko je objavio da će EU verovatno odobriti novi paket sankcija protiv Rusije nakon 1. jula, kada predsedavanje Savetom EU prelazi sa Poljske na Dansku. Ranije tog meseca, Brisel nije odobrio 18. paket sankcija zbog veta Slovačke. Orban je kasnije rekao da će Mađarska i Slovačka nastaviti da se bore protiv plana EU da zabrane isporuke nafte i gasa iz Rusije.

Ruske vlasti smatraju sankcije koje su uvele zapadne zemlje nezakonitim.

