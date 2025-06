KAD BISMO...HTELI: Van der Belen nakon sastanka sa Zelenskim

Čak i kada bi Austrija želela, ona i dalje ne bi mogla da pruži vojnu pomoć Ukrajini, izjavio je austrijski predsednik Aleksander Van der Belen novinarima.

Šef države podsetio je na neutralnost Austrije, istakavši da se od 1955. godine republika ne priključuje vojnim savezima. Jedna od odredbi neutralnog statusa takođe predviđa da je trajno stacioniranje stranih trupa na teritoriji zemlje neprihvatljivo, kao i da se odbrana Austrije obezbeđuje sopstvenim snagama. Prema rečima Van der Belena, Beč tu poslednju tačku decenijama nije shvatao ozbiljno, ali se sada situacija - promenila.

- To znači da smo sada u potpunosti posvećeni modernizaciji, opremanju i novim ulaganjima u austrijsku vojsku. Neutralnost nam u tome nimalo ne smeta, naprotiv. Trenutno vojni izdaci Austrije iznose oko jedan odsto BDP-a. To pokazuje da imamo još mnogo da nadoknadimo u poređenju s drugim zemljama. Ali istovremeno to znači i da, čak i kada bismo hteli, prosto ne bismo mogli da pružimo vojnu pomoć Ukrajini, jer za to još nemamo kapaciteta - rekao je austrijski predsednik na konferenciji za štampu nakon sastanka sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim u Beču.